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Nerešena imovinsko-pravna pitanja uzrok su paljevine koja je izbila na automobilu 6. septembra usred bela dana na parkingu u Vodicama.

Počinilac paljevine je svojim radnjama zapravo olakšao brzo rešavanje celog slučaja.

Policijska uprava Šibensko-knin kaže da je uhapsil državljanina Bosne i Hercegovine (44) i, nakon završene krivične istrage, optužila ga za dovođenje u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom, odnosno zato što je njegovim radnjama nanela štetu sunarodniku (33), kao i Poljaku (67).

Požar u automobilu izbio je oko 14 časova, a gasile su ga vodičke vatrogasne službe. Policija je, u saradnji sa inspektorom za zaštitu od požara, izvršila uviđaj na licu mesta i otkrila da je uzrok namerno paljenje unutrašnjosti automobila.



Klupko je brzo počelo da se raspliće nakon razgovora sa stvarnim vlasnikom vozila (33) koji je pozajmio automobil 44-godišnjaku. Naime, osumnjičeni je zaposlenik u trgovini koja je vlasnik vozila, a s obzirom na nerešena pitanja, zaposleni je odlučio da naudi šefu tako što je polio benzinom unutrašnjost automobila, a zatim ga zapalio upaljačem.

Uzgred, 44-godišnjak je ceo svoj piromanski-osvetnički čin snimio mobilnim telefonom, a zatim je video snimak poslao preko prijatelja koji ga je potom prosledio svom šefu na mobilnoj aplikaciji.

- U pomenutom incidentu, automobil u vlasništvu 33-godišnjaka je potpuno izgoreo, dok je susedno parkirano vozilo u vlasništvu 67-godišnjeg poljskog državljanina oštećeno - kažu u šibensko-kninskoj policiji, dodajući da su 44-godišnjaka predali nadzorniku pritvora uz izveštaj nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu.