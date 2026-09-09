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Promena vremena pogodila je i Hrvatsku, posebno područje Rijeke, gde je padala obilna kiša. Jak vetar duva u Zagrebu.

Najizraženiji deo se očekuje na severnom Jadranu i u zapadnim regionima.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je izdao upozorenja za danas i četvrtak zbog mogućih grmljavina, lokalnih bujičnih poplava, olujnih udara i grada.

Ovo je snažna promena vremena povezana sa hladnim frontom koji se širi sa zapada preko severne Italije i Alpa ka Sloveniji, Hrvatskoj i ostatku zapadnog Balkana.

Sudar hladnijeg vazduha sa veoma toplim i vlažnim vazduhom iznad Sredozemnog mora stvara uslove za jake grmljavine, obilne kiše, grad i olujne udare vetra.

U Rijeci popljavljena ulica i palo stablo

U Rijeci je poplavljena ulica na raskrsnici Vukovarske i Antuna Barca.

Srušeno je stablo kod Elektroprimorja u Rijeci.

Zagrebački vatrogasci imali 7 intervencija za 45 minuta

U 45 minuta zabeleženo je 7 intervencija zagrebačkih vatrogasaca. Mnoge od njih su povezane sa nevremenom, potvrdio je vatrogasni zapovednik Siniša Jembrih za Indeks.

U 13:53 na lokaciji Bolnička cesta 34H došlo je do požara ventilatora na ormaru u stanu; ugašeno je i izgorelo oko 1 m2. HMP je pozvana jer je vlasnik bio u stanju šoka.

U 13:54 časova, na adresi Šemovečka 12, uklonjeno je oko 6 m2 lima koji je visio sa kuće.

U 13:57 časova, na adresi Porečka 7, uklonjena je grana koja je pretila da padne ispred škole.

U 13:57 časova, na adresi Lošinška 32, uklonjena je polomljena grana dužine oko 15 m.

U 14:03 časova, grana prečnika oko 40 cm i dužine 5 m pala je na ogradu na adresi Goleška 20, a uklanjanje je u toku.

U 14:14 časova, na adresi Mažuranićev trg 12, uklonjen je lim koji je pretio da padne.