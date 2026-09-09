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Udruženje "Volim Omiš" zatražilo je od šest nadležnih institucija podatke i dokumentaciju o postupanju tokom velikog požara na području Omiša i Lokve Rogoznice 13. i 14. avgusta, posebno u vezi sa evakuacijom, sistemom 112, angažovanjem vatrogasaca, kao i zatvaranjem i otvaranjem državnog puta DC553.

Institucije od kojih se traže podaci

Zahtevi za pristup informacijama upućeni su Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Direkciji civilne zaštite, Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, Hrvatskim cestama, Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Omišu.

Iz Udruženja "Volim Omiš" istakli su da informacije traže radi utvrđivanja činjenica, rekonstrukcije toka događaja i analize postupanja nadležnih službi, pri čemu, kako su naglasili, unapred ne pripisuju odgovornost nijednoj osobi ili instituciji.

Posebno traže dokumentaciju sa tačnim datumima i vremenskim oznakama kako bi mogao da se rekonstruiše sled događaja, od prve dojave o požaru i evakuacije do angažovanja vatrogasnih snaga, zatvaranja i ponovnog otvaranja puta DC553.

1/5 Vidi galeriju Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Podaci o sistemu 112 i SRUUK

Udruženje od Direkcije civilne zaštite traži hronologiju događaja evidentiranu u sistemu 112, uključujući vreme prve dojave o požaru, komunikaciju u vezi sa evakuacijom i podatke o zvaničnim upozorenjima stanovništvu.

Traži se i dokumentacija o tome da li je tokom požara razmatrano aktiviranje sistema SRUUK, kao i, ukoliko nije, da li postoji dokumentacija o odluci da se taj sistem ne aktivira.

Od Policijske uprave splitsko-dalmatinske zatraženi su podaci o zatvaranju i ponovnom otvaranju puta DC553, uključujući tačno vreme donošenja tih odluka, razloge, naloge i službene beleške, kao i komunikaciju sa civilnom zaštitom, vatrogascima, Hrvatskim cestama i Gradom Omišem.

Udruženje posebno traži podatak o tome da li je taj put razmatran kao pravac za evakuaciju.

Hrvatskim cestama upućen je zahtev za dostavljanje podataka o postupanju na putu DC553, uključujući omišku obilaznicu, tunele i most preko Cetine. Traže se podaci o stanju sistema za nadzor tunela, mogućim alarmima, kvarovima i prekidima napajanja, kao i zapisi Centra za nadzor i upravljanje saobraćajem tokom požara.

Vatrogasne snage i lokalna uprava

Od Hrvatske vatrogasne zajednice Udruženje "Volim Omiš" traži hronologiju angažovanja vatrogasnih snaga i podatke o komandovanju tokom intervencije.

Posebno traže informacije o snagama raspoređenim na području obilaznice i tunela, mogućim uputstvima o njihovom raspoređivanju, kao i zahtevima za njihovo angažovanje na požarištu.

Od Splitsko-dalmatinske županije zatražena je dokumentacija o radu županijskog Štaba civilne zaštite, vremenu donošenja odluke o evakuaciji, određenim pravcima za evakuaciju i komunikaciji sa Gradom Omišem, policijom, vatrogascima, Centrom 112 i Hrvatskim cestama.

1/8 Vidi galeriju Požar u firmi "Derubis" u Vitezu Foto: Facebook/DVD Vitez

Od Grada Omiša zatraženi su podaci o radu gradskog Štaba, evakuaciji, određenim pravcima i komunikaciji sa nadležnim službama.