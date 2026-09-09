ŠTA SE DOGAĐALO TOKOM VELIKOG POŽARA U OMIŠU? Traže se odgovori od šest institucija, a jedna stvar se posebno ispituje
- Posebno se traže podaci o sistemu 112, mogućem aktiviranju SRUUK-a i odluci o zatvaranju i otvaranju puta DC553.
- Cilj je da se utvrde propusti u civilnoj zaštiti, komunikaciji i regulisanju saobraćaja, kako bi se postupanje ubuduće unapredilo.
Udruženje "Volim Omiš" zatražilo je od šest nadležnih institucija podatke i dokumentaciju o postupanju tokom velikog požara na području Omiša i Lokve Rogoznice 13. i 14. avgusta, posebno u vezi sa evakuacijom, sistemom 112, angažovanjem vatrogasaca, kao i zatvaranjem i otvaranjem državnog puta DC553.
Institucije od kojih se traže podaci
Zahtevi za pristup informacijama upućeni su Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Direkciji civilne zaštite, Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, Hrvatskim cestama, Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Omišu.
Iz Udruženja "Volim Omiš" istakli su da informacije traže radi utvrđivanja činjenica, rekonstrukcije toka događaja i analize postupanja nadležnih službi, pri čemu, kako su naglasili, unapred ne pripisuju odgovornost nijednoj osobi ili instituciji.
Posebno traže dokumentaciju sa tačnim datumima i vremenskim oznakama kako bi mogao da se rekonstruiše sled događaja, od prve dojave o požaru i evakuacije do angažovanja vatrogasnih snaga, zatvaranja i ponovnog otvaranja puta DC553.
Podaci o sistemu 112 i SRUUK
Udruženje od Direkcije civilne zaštite traži hronologiju događaja evidentiranu u sistemu 112, uključujući vreme prve dojave o požaru, komunikaciju u vezi sa evakuacijom i podatke o zvaničnim upozorenjima stanovništvu.
Traži se i dokumentacija o tome da li je tokom požara razmatrano aktiviranje sistema SRUUK, kao i, ukoliko nije, da li postoji dokumentacija o odluci da se taj sistem ne aktivira.
Od Policijske uprave splitsko-dalmatinske zatraženi su podaci o zatvaranju i ponovnom otvaranju puta DC553, uključujući tačno vreme donošenja tih odluka, razloge, naloge i službene beleške, kao i komunikaciju sa civilnom zaštitom, vatrogascima, Hrvatskim cestama i Gradom Omišem.
Udruženje posebno traži podatak o tome da li je taj put razmatran kao pravac za evakuaciju.
Hrvatskim cestama upućen je zahtev za dostavljanje podataka o postupanju na putu DC553, uključujući omišku obilaznicu, tunele i most preko Cetine. Traže se podaci o stanju sistema za nadzor tunela, mogućim alarmima, kvarovima i prekidima napajanja, kao i zapisi Centra za nadzor i upravljanje saobraćajem tokom požara.
Vatrogasne snage i lokalna uprava
Od Hrvatske vatrogasne zajednice Udruženje "Volim Omiš" traži hronologiju angažovanja vatrogasnih snaga i podatke o komandovanju tokom intervencije.
Posebno traže informacije o snagama raspoređenim na području obilaznice i tunela, mogućim uputstvima o njihovom raspoređivanju, kao i zahtevima za njihovo angažovanje na požarištu.
Od Splitsko-dalmatinske županije zatražena je dokumentacija o radu županijskog Štaba civilne zaštite, vremenu donošenja odluke o evakuaciji, određenim pravcima za evakuaciju i komunikaciji sa Gradom Omišem, policijom, vatrogascima, Centrom 112 i Hrvatskim cestama.
Od Grada Omiša zatraženi su podaci o radu gradskog Štaba, evakuaciji, određenim pravcima i komunikaciji sa nadležnim službama.
Cilj je, kako navode iz Udruženja "Volim Omiš", da se utvrde eventualni nedostaci u sistemu civilne zaštite, komunikaciji, komandovanju i regulisanju saobraćaja kako bi mogli da budu otklonjeni i kako bi se unapredilo postupanje u budućim kriznim situacijama.
(Kurir.rs/Index.hr)