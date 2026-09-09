Danas popodne izbio je požar u fabrici đubriva Petrokemija u Kutini
Hrvatska
IZBIO VELIKI POŽAR U FABRICI ĐUBRIVA! Gust dim nadvio se nad postrojenjem u Kutini, vatrogasci stigli na lice mesta (FOTO)
- Nad postrojenjem se nadvio gust crni dim.
- Vatrogasci su stigli na lice mesta, dok uzrok požara i moguća šteta još nisu poznati.
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U sredu popodne u fabrici đubriva Petrokemija u Kutini izbio je požar.
Fotografije koje je objavio lokalni portal KuTina.info prikazuju plamen koji vire iz jednog od postrojenja, kao i gust crni dim koji se vije iznad fabričkog kruga.
Vatrogasci su stigli na lice mesta, ali okolnosti požara još nisu poznate.
Više informacija o požaru, kao i o mogućoj šteti, trebalo bi da bude dostupno nakon što nadležne službe završe svoju intervenciju.
(Kurir.rs/Večernji)
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