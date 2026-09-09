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U sredu popodne u fabrici đubriva Petrokemija u Kutini izbio je požar.

Fotografije koje je objavio lokalni portal KuTina.info prikazuju plamen koji vire iz jednog od postrojenja, kao i gust crni dim koji se vije iznad fabričkog kruga.

Vatrogasci su stigli na lice mesta, ali okolnosti požara još nisu poznate.

Više informacija o požaru, kao i o mogućoj šteti, trebalo bi da bude dostupno nakon što nadležne službe završe svoju intervenciju.

(Kurir.rs/Večernji)

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