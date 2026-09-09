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Grupa mladića je snimljena na Jadranskoj magistrali u veoma opasnoj egzibiciji koja je olako mogla da se završi tragično. 

Naime, kako je objavila Fejsbuk grupa "Saobraćajne zgode Šibenik", mladići su snimljeni kako podižu prednji točak motora, na ulazu u Šibenik, iz pravca Brodarice. 

Pored toga što se voze samo na zadnjem točku, jedan se takođe i popeo na sedište motora s obe noge, i nastavio vožnju tako. 

Video je ubrzo postao viralan, a komentari korisnika mreže su se nizali u znak negodovanja ovakvog dovođenja u opasnost. 

Pišite nam u komentarima šta Vi mislite o ovome!

Kurir.rs

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