Bahata vožnja
LUDILO NA MAGISTRALI, SVI GLEDAJU I NE VERUJU! Mladić se popeo s OBE NOGE na sedište motora, pa proleteo na jednom točku: Mreže gore, svi traže hitnu reakciju!
- Mladići su snimljeni na Jadranskoj magistrali kod Šibenika kako voze motor na zadnjem točku i podižu prednji točak.
- Jedan od njih je tokom vožnje stajao na sedištu motora, a snimak je izazvao brojne negativne komentare na mrežama.
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Grupa mladića je snimljena na Jadranskoj magistrali u veoma opasnoj egzibiciji koja je olako mogla da se završi tragično.
Naime, kako je objavila Fejsbuk grupa "Saobraćajne zgode Šibenik", mladići su snimljeni kako podižu prednji točak motora, na ulazu u Šibenik, iz pravca Brodarice.
Pored toga što se voze samo na zadnjem točku, jedan se takođe i popeo na sedište motora s obe noge, i nastavio vožnju tako.
Video je ubrzo postao viralan, a komentari korisnika mreže su se nizali u znak negodovanja ovakvog dovođenja u opasnost.
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Kurir.rs
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