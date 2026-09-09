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Nesvakidašnjim scenama u utorak u popodnevnim satima svedočili su gosti jednog kafića u Crnatkovoj ulici u centru Zagreba, gde je u jednom trenutku došlo do pucnjave.

Iz zagrebačke policije navode da je sve počelo oko 15 časova na terasi lokala, gde je došlo do sukoba između 50-godišnjeg muškarca i 37-godišnje žene. Videvši šta se događa, u sukob se umešao drugi 50-godišnjak, pokušavajući da ga prekine. On je vršnjaka udario rukom u predelu glave, a zatim pobegao.

Događaju je prisustvovao i 45-godišnji konobar, koji je prišao sukobljenim osobama i upozorio ih na njihovo ponašanje. Međutim, to se nije dopalo 50-godišnjaku koji je učestvovao u prvobitnom sukobu, pa je posegnuo za gasnim pištoljem koji je imao kod sebe i ispalio hitac u blizini konobarevog lica.

Konobar je tom prilikom lakše povređen, a ekipa Hitne pomoći pružila mu je pomoć na mestu događaja.

Osumnjičeni se zaključao u toaletu Doma zdravlja

Incident se, međutim, tu nije završio. Priča je nastavljena u Runjaninovoj ulici, u Domu zdravlja, gde se 50-godišnjak zaključao u toaletu.

"Ubrzo su 50-godišnjaka i 37-godišnjakinju tamo pronašli i uhapsili policijski službenici, koji su prema 50-godišnjaku upotrebili sredstva prinude, odnosno fizičku snagu i sredstva za vezivanje, nakon čega su oboje privedeni u službene prostorije policije", saopštila je policija.

Policija utvrđuje sve okolnosti sukoba koji se odigrao pred građanima u centru Zagreba.