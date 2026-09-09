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Snažno nevreme praćeno olujnim vetrom i kišom pogodilo je danas posle podne Slavoniju, a najveće posledice zabeležene su na širem području Osijeka. Telefonske linije Županijskog centra 112 Osijek neprestano zvone još od 17 časova, a zbog preopterećenosti neki pozivi preusmeravaju se i na druge centre, piše SiB.hr.

Za samo pola sata Centar 112 primio je najmanje 100 poziva građana, a oko 18 časova Osijek je pogodio vetar koji je dostizao brzinu i do 90 kilometara na sat.

"Žestoko je! Ne mogu vam sada dati nikakav sažetak, sve još traje", kratko je rekao Zvonko Grgec, rukovodilac osječkog Centra 112, prenosi OsijekExpress.com.

Građani tvrde da su videli i pijavice

Nevreme se postepeno širilo Slavonijom, izazivajući probleme na više lokacija.

"Krenulo je sa područja Našica, odnosno Donje Motičine, gde je nestalo struje. Potom se nevreme proširilo do Đakova, jedan deo zahvatio je i Valpovo, a zatim je krenulo prema Osijeku i Baranji", izjavio je rukovodilac smene osječkog Centra 112.

Za kratko vreme zabeležena je velika materijalna šteta. Vetar je obarao stabla na puteve i električne vodove, dok je sa jedne zgrade u Osijeku odneo limeni krov.

U pojedinim ulicama u nekoliko mesta na području županije nestala je električna energija, a neki građani tvrdili su da su videli i pojave nalik pijavicama.

1/6 Vidi galeriju NEVEROVATNO NEVREME POGODILO DALMACIJU: Grad napadao na primorju, LED SKLANJALI BAGEROM, pijavica na Šolti, zabeleo se i Split Foto: Printskrin/Facebook

Požari i oborena stabla širom grada

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne i hitne službe. U Naselju Vladimira Nazora vetar je iščupao stablo iz korena, a srećom u tom trenutku niko nije prolazio tim mestom.

Prijavljen je i požar kod Ilirske ulice.

"Bila su i dva požara u kućama, a dobili smo dojavu da je u jednu udario grom. Sve raspoložive snage su nam na terenu", rekao je rukovodilac smene Centra 112.

Temperatura pala za 11 stepeni

O snazi nevremena svedoče i meteorološki podaci. Vetar je duvao brzinom od oko 25 metara u sekundi, odnosno približno 90 kilometara na sat.

Iako je vetar u međuvremenu oslabio, za kratko vreme palo je 1,3 litra kiše po kvadratnom metru, dok je temperatura sa letnjih 32 pala na 21 stepen Celzijusa.

Do 20 časova osječki Centar 112 zabeležio je 110 telefonskih poziva povezanih sa posledicama olujnog nevremena. Iako se situacija donekle smirila, prijave građana i dalje stižu, navode iz Županijskog centra 112 Osijek.