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Naselje Lipa u Slatini potresla je strašna porodična tragedija u utorak, nešto posle 22 časa. M. P. (46) ubio je svoju suprugu S. P., koja je bila godinu dana mlađa od njega. Sve je bilo tiho, a onda se vriska dece razlegla kroz komšiluk.

- Svi smo istrčali iz kuća, bila je noć, niko od nas u kućama u kojima smo živeli malo dalje nije znao šta se dešava. Jauci i vriska, posebno dece noću, bili su još strašniji. Ne znam, ljudi moji, šta se desilo. Juče su se vozili ovuda, išli su od kuće do kuće i nazad nekoliko puta. Ne znam kako je mogao to da uradi. To je katastrofa - rekla je jedna od komšija i dodala da je i on dolazio kod nje kući, ali da nikada ništa nije rekao.

- Imala je šestoro dece, četvoro sa njim i dvoje iz prvog braka. On je radio u državnoj firmi i dobio je otkaz. Bila je vredna, išla je i da bere duvan. Koliko ja znam, živeli su lepo, imali su dva auta i traktor, on prodaje ogrevno drvo. Šta se tamo desilo? Stalno razmišljam o tome, sumnjam da su bili u dugovima, da je nastala kriza - nastavila je komšinica.

Ona takođe kaže da zna da ga je ubijena žena već prijavila za porodično nasilje, ali da bi onda otišla u policiju i povukla prijavu.

- Ne mogu vam reći koliko sam šokirana. Strašno je što su deca ostala bez majke i oca - rekla je.

Ubio ženu, pa dočekao policiju u porodičnoj kući

Nakon što je ubio suprugu, muškarac je dočekao policiju u porodičnoj kući. Policija je izvestila da je žena ubijena oštrim predmetom i da su odmah uhapsili osumnjičenog.

Na mestu zločina sprovedena je opsežna istraga, koju je vodio zamenik dežurnog županijskog državnog tužioca u Bjelovaru, uz stručnu saradnju policijskih službenika Policijske uprave Virovitičko-podravske. Uviđaj je trajao od 2:13 do 5:51 časova, nakon čega je telo nesrećne žene prevezeno na Odeljenje za patologiju Opšte bolnice Virovitica radi obdukcije.

- Kriminalistička istraga je u toku, a više informacija o motivima i okolnostima ovog teškog krivičnog dela biće poznato nakon nje - saopštila je policija.

(Kurir.rs/24sata.hr)

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