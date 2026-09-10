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Klinički bolnički centar Split saopštio je da je, uprkos svim preduzetim merama intenzivne nege i naporima medicinskog tima, još jedna osoba (rođena 1968. godine) preminula u splitskoj bolnici od posledica povreda zadobijenih u požaru na području Omiša.

Na odeljenju intenzivne nege nalaze se još dva pacijenta koja su i dalje u kritičnom stanju.

- Izražavamo iskreno saučešće porodici preminulog pacijenta - saopštila je splitska bolnica. Pre nekoliko dana, u Kliničkom bolničkom centru Split je preminuo muškarac od posledica povreda zadobijenih u požaru.

(Kurir.rs/Večernji)

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