Na odeljenju intenzivne nege KBC Split nalaze se još dva pacijenta koja su i dalje u kritičnom stanju
Hrvatska
TUGA U HRVATSKOJ: Preminula još jedna pacijentkinja od posledica povreda iz požara u Omišu
- Još jedna osoba rođena 1968. godine preminula je u KBC Split od posledica povreda zadobijenih u požaru na području Omiša.
Slušaj vest
Klinički bolnički centar Split saopštio je da je, uprkos svim preduzetim merama intenzivne nege i naporima medicinskog tima, još jedna osoba (rođena 1968. godine) preminula u splitskoj bolnici od posledica povreda zadobijenih u požaru na području Omiša.
Na odeljenju intenzivne nege nalaze se još dva pacijenta koja su i dalje u kritičnom stanju.
- Izražavamo iskreno saučešće porodici preminulog pacijenta - saopštila je splitska bolnica. Pre nekoliko dana, u Kliničkom bolničkom centru Split je preminuo muškarac od posledica povreda zadobijenih u požaru.
(Kurir.rs/Večernji)
Reaguj
Komentariši