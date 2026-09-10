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Kako prenose hrvatski mediji, Grad Zagreb poručio je da za vrtiće nabavlja klasične dečje lutke, ali da su u vrtić Stenjevec greškom isporučene druge lutke, koje su odmah vraćene dobavljaču.

To stoji u odgovoru Grada zagrebačkom Mostu, koji je ranije zatražio hitnu obustavu "postavljanja" transrodnih lutaka u vrtić na području Stenjevca.

- Navedene lutke nisu naručene, nisu tražene niti su prihvaćene od strane Grada Zagreba ili vrtića. Upravo suprotno - čim je po otvaranju pošiljke utvrđeno odstupanje od ugovorene specifikacije, oprema je odbijena te isti dan vraćena dobavljaču - poručili su iz Kancelarije gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Iz Kancelarije navode da su specifikacije nabavke opreme i didaktike za vrtić Stenjevec javno dostupne u Elektronskom glasniku javne nabavke RH.

Dodali su da oprema nije prihvaćena, nego je 8. septembra, istog dana kada je isporučena, vraćena dobavljaču. Od njega je zatraženo da isporuči odgovarajuće proizvode.

- Iz objavljenog troškovnika nedvosmisleno je vidljivo da se za vrtić nabavljaju klasične dečje lutke primerene dečjem uzrastu i potrebama vaspitno-obrazovnog rada. Prilikom isporuke opreme utvrđeno je da isporučene lutke nisu odgovarale ugovorenoj specifikaciji zbog greške u proizvodnji - odgovorili su iz Grada.

Zagrebački Most ranije je od Grada zatražio hitnu obustavu unošenja transrodnih lutaka u vrtić na Stenjevcu te objavu celokupne dokumentacije povezane sa njihovim izborom i nabavkom.

Naveli su i da vrtić mora da bude mesto igre, bezbednosti, učenja i zdravog razvoja, a ne prostor u kojem će se deci najranijeg uzrasta preko "transrodnih lutaka nametati ideološke poruke koje ne mogu razumeti niti kritički preispitivati".