VRTIĆU ISPORUČENE "TRANSRODNE LUTKE" Roba hitno vraćena dobavljaču: "Deci se neće nametati ideološke poruke koje ne mogu da shvate i preispitaju"
- Grad Zagreb tvrdi da su za vrtiće naručene klasične dečje lutke, a da su u Stenjevec greškom isporučene druge i odmah vraćene dobavljaču.
- Most je tražio hitnu obustavu i objavu dokumentacije, uz tvrdnju da se deci ne smeju nametati ideološke poruke.
Kako prenose hrvatski mediji, Grad Zagreb poručio je da za vrtiće nabavlja klasične dečje lutke, ali da su u vrtić Stenjevec greškom isporučene druge lutke, koje su odmah vraćene dobavljaču.
To stoji u odgovoru Grada zagrebačkom Mostu, koji je ranije zatražio hitnu obustavu "postavljanja" transrodnih lutaka u vrtić na području Stenjevca.
- Navedene lutke nisu naručene, nisu tražene niti su prihvaćene od strane Grada Zagreba ili vrtića. Upravo suprotno - čim je po otvaranju pošiljke utvrđeno odstupanje od ugovorene specifikacije, oprema je odbijena te isti dan vraćena dobavljaču - poručili su iz Kancelarije gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
Iz Kancelarije navode da su specifikacije nabavke opreme i didaktike za vrtić Stenjevec javno dostupne u Elektronskom glasniku javne nabavke RH.
Dodali su da oprema nije prihvaćena, nego je 8. septembra, istog dana kada je isporučena, vraćena dobavljaču. Od njega je zatraženo da isporuči odgovarajuće proizvode.
- Iz objavljenog troškovnika nedvosmisleno je vidljivo da se za vrtić nabavljaju klasične dečje lutke primerene dečjem uzrastu i potrebama vaspitno-obrazovnog rada. Prilikom isporuke opreme utvrđeno je da isporučene lutke nisu odgovarale ugovorenoj specifikaciji zbog greške u proizvodnji - odgovorili su iz Grada.
Zagrebački Most ranije je od Grada zatražio hitnu obustavu unošenja transrodnih lutaka u vrtić na Stenjevcu te objavu celokupne dokumentacije povezane sa njihovim izborom i nabavkom.
Naveli su i da vrtić mora da bude mesto igre, bezbednosti, učenja i zdravog razvoja, a ne prostor u kojem će se deci najranijeg uzrasta preko "transrodnih lutaka nametati ideološke poruke koje ne mogu razumeti niti kritički preispitivati".
Iz Mosta su, takođe, poručili da to nije pitanje političkog prepucavanja, nego odgovornosti gradske vlasti prema deci, roditeljima i javnom novcu. Tvrde da je neko te lutke izabrao, naručio i platio i odobrio njihovo postavljanje u prostor namenjen deci predškolskog uzrasta.
(Kurir.rs/Index.hr)