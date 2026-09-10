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Muškarac osumnjičen za teško ubistvo žene u Slatini sproveden je danas u zatvor u Bjelovaru.

Objavljeni snimak hapšenja prikazuje četrdesetogodišnjeg muškarca u pratnji policijskih službenika, nakon što je završeno njegovo ispitivanje u Županijskom državnom tužilaštvu u Bjelovaru, koje vodi slučaj u saradnji sa Policijskom upravom Virovitičko-podravskom.

Stravičan zločin dogodio preksinoć oko 22 časa u Slatini, kada je osumnjičeni nožem na smrt izbo ženu.

Policija ga je pronašla na mestu događaja i odmah uhapsila, a nakon uviđaja, telo je prevezeno na Odeljenje patologije Opšte bolnice Virovitica.

Slučaj je dobio dodatnu jezivu notu jer je ubijena žena neposredno pre ubistva pozvala policiju i zatražila pomoć.

Osumnjičeni je od ranije bio poznat policiji jer je u julu ove godine prijavljen za krivična i prekršajna dela, a Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je da je porodica pod njihovom negom i da su protiv nje već preduzete mere porodično-pravne zaštite.

1/4 Vidi galeriju Muškarac osumnjičen da je ubio svoju suprugu u Slatini spoveden u zatvor u Bjelovaru Foto: screenshot FB/ubistvo Slatina