OVO JE ČOVEK KOJU JE UBIO SVOJU SUPRUGU U SLATINI! Nesrećna žena neposredno pre krvavog pira tražila pomoć policije; četrdesetogodišnjak uhapšen (VIDEO)
- Četrdesetogodišnjak osumnjičen da je u Slatini nožem ubio suprugu sproveden je u zatvor u Bjelovaru.
- Žena je neposredno pre ubistva pozvala policiju i tražila pomoć, a policija je osumnjičenog zatekla na mestu zločina i odmah uhapsila.
Muškarac osumnjičen za teško ubistvo žene u Slatini sproveden je danas u zatvor u Bjelovaru.
Objavljeni snimak hapšenja prikazuje četrdesetogodišnjeg muškarca u pratnji policijskih službenika, nakon što je završeno njegovo ispitivanje u Županijskom državnom tužilaštvu u Bjelovaru, koje vodi slučaj u saradnji sa Policijskom upravom Virovitičko-podravskom.
Stravičan zločin dogodio preksinoć oko 22 časa u Slatini, kada je osumnjičeni nožem na smrt izbo ženu.
Policija ga je pronašla na mestu događaja i odmah uhapsila, a nakon uviđaja, telo je prevezeno na Odeljenje patologije Opšte bolnice Virovitica.
Slučaj je dobio dodatnu jezivu notu jer je ubijena žena neposredno pre ubistva pozvala policiju i zatražila pomoć.
Osumnjičeni je od ranije bio poznat policiji jer je u julu ove godine prijavljen za krivična i prekršajna dela, a Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je da je porodica pod njihovom negom i da su protiv nje već preduzete mere porodično-pravne zaštite.
Zbog reakcije policije na poziv ubijene žene u pomoć, načelnik policije Nikola Milina naredio je hitan hitni nadzor nad radom Policijske stanice Slatina.
(Kurir.rs/Slobodna Dalmacija)