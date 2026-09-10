Slušaj vest

Muškarac osumnjičen za teško ubistvo žene u Slatini sproveden je danas u zatvor u Bjelovaru.

Objavljeni snimak hapšenja prikazuje četrdesetogodišnjeg muškarca u pratnji policijskih službenika, nakon što je završeno njegovo ispitivanje u Županijskom državnom tužilaštvu u Bjelovaru, koje vodi slučaj u saradnji sa Policijskom upravom Virovitičko-podravskom.

Stravičan zločin dogodio preksinoć oko 22 časa u Slatini, kada je osumnjičeni nožem na smrt izbo ženu.

 Policija ga je pronašla na mestu događaja i odmah uhapsila, a nakon uviđaja, telo je prevezeno na Odeljenje patologije Opšte bolnice Virovitica.

Slučaj je dobio dodatnu jezivu notu jer je ubijena žena neposredno pre ubistva pozvala policiju i zatražila pomoć.

Osumnjičeni je od ranije bio poznat policiji jer je u julu ove godine prijavljen za krivična i prekršajna dela, a Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je da je porodica pod njihovom negom i da su protiv nje već preduzete mere porodično-pravne zaštite.

Muškarac osumnjičen da je ubio svoju suprugu u Slatini spoveden u zatvor u Bjelovaru Foto: screenshot FB/ubistvo Slatina

Zbog reakcije policije na poziv ubijene žene u pomoć, načelnik policije Nikola Milina naredio je hitan hitni nadzor nad radom Policijske stanice Slatina.

(Kurir.rs/Slobodna Dalmacija)

Ne propustiteHrvatska"JAUCI I VRISKA DECE BILI SU JOŠ STRAŠNIJI" Muž oštrim predmetom ubio majku ŠESTORO DECE, komšije u šoku zbog krvavog pira "Sumnjam da su bili u dugovima"
Hrvatska policija
HrvatskaMUŠKARAC UBIO ŽENU OŠTRIM PREDMETOM! Horor u Slatini, odmah je uhapšen, istraga u toku
policija.jpg
Crna GoraDVA MLADIĆA SE UTOPILA U TARI! Tragedija: Tela primećena kako plutaju u reci, lekari bili bespomoćni
shutterstock-1979691905.jpg
Bosna i HercegovinaDETE PALO SA 15. SPRATA SOLITERA: Nezapamćena tragedija potresla celu BiH! LEKARI NEMOĆNI VRTELI GLAVOM
bih.jpg