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Koleginica 34-godišnje Dragane Antešević iz BiH, prve žrtve vatrene stihije, preminula je od posledica teških povreda zadobijenih u velikom požaru koji je u noći s 13. na 14. avgust zahvatio Omiš i okolna mesta, piše Slobodna Dalmacija.

Preminula žena te je noći bila s Draganom Antešević i njenom mlađom sestrom Nikolinom Slavnić. Sve tri radile su u Vili "Šarlot" na Balića Ratu pokraj Omiša, piše Slobodna Dalmacija.

Požar u Omišu Foto: screenshto YT/dvdtrogir5411

Probudila se i razgovarala, a onda joj se stanje pogoršalo



Prema informacijama Slobodne Dalmacije, žena se pre dva dana probudila i njeno je stanje tada bilo dobro. Razgovarala je, ali joj se potom zdravstveno stanje pogoršalo i na kraju je preminula.

Iz KBC-a Split potvrđeno je da je jutros, 10. septembra, preminula još jedna osoba teško povređena u velikom požaru u Omišu.

- Preminula je ženska osoba u dobi od 58 godina. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja i primeni najsavremenijih metoda lečenja, pacijentkinja je preminula - potvrđeno je u KBC-u Split.

1/5 Vidi galeriju Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Broj poginulih u požaru porastao na tri

Ovim tragičnim ishodom broj poginulih u požaru popeo se na tri. Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dve podlegle teškim povredama u KBC-u Split.

Nikolina Slavnić ranije je opisala dramatične trenutke u kojima je poslednji put videla svoju sestru Draganu.

Dragana Antešević Foto: Nestali.hr, Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Poslednji trenuci Dragane Antešević



Nikolina Slavnić gledala je kako joj sestra Dragana nestaje u plamenu dok su pokušavale da pobegnu od velikog požara kod Omiša. Vikala joj je da trči i beži, ali je vatrena stihija u jednom trenutku presekla put između njih.