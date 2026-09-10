PORASTAO BROJ MRTVIH! Umrla koleginica Dragane Antešević iz BiH - prve žrtve požara u Omišu! Nikolina: "Poslednja slika sestre stalno mi se vraća pred oči"
- Preminula je još jedna žena teško povređena u požaru kod Omiša, pa je broj poginulih porastao na tri.
- Reč je o koleginici Dragane Antešević iz BiH, koja je te noći bila s njom i njenom mlađom sestrom na poslu u Vili 'Šarlot'.
Koleginica 34-godišnje Dragane Antešević iz BiH, prve žrtve vatrene stihije, preminula je od posledica teških povreda zadobijenih u velikom požaru koji je u noći s 13. na 14. avgust zahvatio Omiš i okolna mesta, piše Slobodna Dalmacija.
Preminula žena te je noći bila s Draganom Antešević i njenom mlađom sestrom Nikolinom Slavnić. Sve tri radile su u Vili "Šarlot" na Balića Ratu pokraj Omiša, piše Slobodna Dalmacija.
Probudila se i razgovarala, a onda joj se stanje pogoršalo
Prema informacijama Slobodne Dalmacije, žena se pre dva dana probudila i njeno je stanje tada bilo dobro. Razgovarala je, ali joj se potom zdravstveno stanje pogoršalo i na kraju je preminula.
Iz KBC-a Split potvrđeno je da je jutros, 10. septembra, preminula još jedna osoba teško povređena u velikom požaru u Omišu.
- Preminula je ženska osoba u dobi od 58 godina. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja i primeni najsavremenijih metoda lečenja, pacijentkinja je preminula - potvrđeno je u KBC-u Split.
Broj poginulih u požaru porastao na tri
Ovim tragičnim ishodom broj poginulih u požaru popeo se na tri. Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dve podlegle teškim povredama u KBC-u Split.
Nikolina Slavnić ranije je opisala dramatične trenutke u kojima je poslednji put videla svoju sestru Draganu.
Poslednji trenuci Dragane Antešević
Nikolina Slavnić gledala je kako joj sestra Dragana nestaje u plamenu dok su pokušavale da pobegnu od velikog požara kod Omiša. Vikala joj je da trči i beži, ali je vatrena stihija u jednom trenutku presekla put između njih.
Poslednja slika sestre koja stoji i gleda prema njoj, kaže Nikolina i dalje joj se neprestano vraća.
(Kurir.rs/Nezavisne/Slobodna Dalmacija)