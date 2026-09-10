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Žena je mesecima govorila da se plaši za sebe i decu i upozoravala da bi moglo da se dogodi nešto ozbiljno.

- Tražila je pomoć, govorila je da nije dobro i da će se zlo dogoditi. Član porodice išao je sa njom da traže da ga pošalju na lečenje jer je smatrao da postoji problem - ispričao je za Indeks jedan od njenih poznanika. Tvrdi i da je ranije bilo nasilja u porodici.

- U julu ju je pretukao, završila je u bolnici, nakon čega je pokrenula postupak razvoda - rekao je.

"Zvala je policiju sat vremena pre ubistva"

Prema njegovim rečima, žena je pomoć tražila i neposredno pre ubistva.

- Sat vremena pre ubistva zvala je policiju. Rekla je da se plaši, da su ostali sami sa njim i da dođu po njega jer je pijan i nasilan. Nisu izašli na teren - tvrdi poznanik ubijene žene.

1/4 Vidi galeriju Muškarac osumnjičen da je ubio svoju suprugu u Slatini spoveden u zatvor u Bjelovaru Foto: screenshot FB/ubistvo Slatina

Kaže da su kasnije pomoć pozvali susedi nakon što su čuli decu kako vrište, ali da je tada već bilo prekasno. Nezvanične informacije govore da se tragedija dogodila tokom proslave rođendana jednog od dece ubijene žene. Njeni najbliži sada kritikuju i postupanje institucija socijalne zaštite. Ubica je danas priveden u zatvor u Bjelovaru.

"Šta sada vredi unutrašnja kontrola? Nje više nema"

- Taj isti sistem koji ju je mesecima pre toga optuživao da dramatizuje i preteruje, govorio da deca moraju da imaju kontakt sa ocem i da ona mora da komunicira s njim, nakon svega je tu istu decu odveo od njenog mrtvog tela i smestio ih u hraniteljsku porodicu - tvrde njeni bližnji.

- Kompletan sistem je ovo napravio. Šta sada vredi unutrašnja kontrola, da ponovo kažu da nije bilo propusta i da utvrde ko nije izašao na teren? Nje više nema - rekao je poznanik porodice.

HDZ-ov ministar: Sistem nije zakazao, nedelju dana pre ubistva povukla je sve mere

Ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Alen Ružić (HDZ) nije odgovorio na upit Indeksa, ali je nakon sednice Vlade danas rekao da je uvidom u dokumentaciju utvrđeno da je "porodica imala punu podršku sistema" i da "za sada nisu utvrđeni propusti".

- Nedelju dana pre neželjenog tragičnog događaja pokojna je, uz prisustvo advokata, povukla sve mere, što celom događaju daje specifično svetlo - rekao je Ružić novinarima.

Ministar nakon ubistva: Čini se da je sve u najboljem redu

Dodao je da ne može da govori o detaljima slučaja, ali da se prema dosadašnjim proverama ne vidi odgovornost sistema.

- Proverom, sa formalne strane, čini se da je sve u najboljem redu i da nema ni približno sumnje u propuste u sistemu. Međutim, zbog ozbiljnosti teme radimo dodatne provere - rekao je ministar.

Ružić je kazao da se proveravaju dokumentacija i postupanje nadležnih službi.

- Kao ministar želim da budem potpuno siguran da je sve verodostojno i da nije došlo do propusta - rekao je.

Iza ubijene žene ostalo šestoro dece

Govoreći o deci, ministar je rekao da su ona odmah izmeštena i smeštena u sistem zaštite.

- Fokusirani smo na decu kako bismo se maksimalno posvetili njihovoj zaštiti i zaštiti porodice, kao i njihovim interesima. Deca su odmah izmeštena i smeštena u kapacitete sistema - rekao je Ružić.

Dodao je da je od šestoro dece četvoro maloletno i da su pod intenzivnom brigom stručnih timova, uz psihološku i drugu pomoć koja im je potrebna.

Na upite Indeksa niko nije odgovorio

Indeks je upit poslao i Hrvatskom zavodu za socijalni rad, ali precizne odgovore nisu dobili. Zanimalo ih je od kada je ova porodica bila pod nadzorom zavoda, šta je zavod tačno preduzeo, koji službenik je bio zadužen za nju i gde se deca sada nalaze.

- Porodica je bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad tokom 2026. godine, kada su preduzimane mere porodično-pravne zaštite. Deca su zbrinuta i biće im pružena sva potrebna pomoć i podrška. S obzirom na zakonsku obavezu poštovanja načela tajnosti i zaštite ličnih podataka, kao i načela poštovanja privatnosti, više od navedenog ne možemo da komentarišemo - poručili su kratko.

Hitna kontrola rada policije

Zbog niza otvorenih pitanja o tome kako su policajci reagovali na poziv u pomoć, glavni direktor policije Nikola Milina naložio je hitan vanredni nadzor nad radom Policijske stanice Slatina. U stanicu je upućen stručni tim Direktorijata policije koji proverava celokupno postupanje.