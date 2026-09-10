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Muškarac iz Brodsko-posavske županije izgubio je približno 140.000 evra nakon što je postao žrtva prevare ulaganja u kriptovalute. Slučaj je prijavio policiji, koja je o incidentu izvestila na svojoj zvaničnoj veb stranici, piše Brodsko-posavska policija.

Prema prijavi, muškarca su kontaktirale nepoznate osobe koje su mu ponudile poslovnu saradnju u trgovini kriptovalutama. Prevarili su ga obećanjima o velikoj i brzoj dobiti i naložili mu da uplati novac. Muškarac je sledio njihova uputstva i uplatio ukupno približno 140.000 evra, nakon čega je shvatio da je prevaren.

Policijski službenici sprovode krivičnu istragu kako bi pronašli počinioce ovog krivičnog dela. Protiv nepoznatih počinilaca podnosi se poseban izveštaj kao dopuna krivične prijave Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu.

Policija još jednom upozorava građane da budu izuzetno oprezni i sumnjičavi prema nepoznatim osobama koje se predstavljaju kao finansijski ili investicioni stručnjaci i obećavaju laku dobit. Građani mogu pronaći detaljnija uputstva i savete o tome kako da se zaštite od onlajn prevara na veb stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.