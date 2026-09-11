Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato po završetku policijskog uviđaja
tragedija na putu
AUTOMOBIL SE ZAKUCAO U STUB JAVNE RASVETE NA NADVOŽNJAKU! Dve osobe poginule na licu mesta, užas kod Velike Gorice!
- Na nadvožnjaku Velika Mlaka jutros oko 4 sata dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su poginule dve osobe.
- Automobil je udario u stub javne rasvete, a okolnosti nesreće biće poznate po završetku policijskog uviđaja.
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Na nadvožnjaku Velika Mlaka u smeru Velike Gorice dogodila se jutros oko 4 sata saobraćajna nesreća u kojoj je poginulo dvoje ljudi.
Automobil je udario u stub javne rasvete, a više informacija o okolnostima nesreće biće poznato po završetku policijskog uviđaja.
Hrvatski autoklub (HAK) navodi kako je zbog saobraćajne nesreće zatvorena Zagrebačka ulica (traka u smeru ka Zagrebu) između Velike Mlake i Velike Gorice.
(Kurir.rs/Večernji.hr)
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