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Na nadvožnjaku Velika Mlaka u smeru Velike Gorice dogodila se jutros oko 4 sata saobraćajna nesreća u kojoj je poginulo dvoje ljudi.

Automobil je udario u stub javne rasvete, a više informacija o okolnostima nesreće biće poznato po završetku policijskog uviđaja.

Hrvatski autoklub (HAK) navodi kako je zbog saobraćajne nesreće zatvorena Zagrebačka ulica (traka u smeru ka Zagrebu) između Velike Mlake i Velike Gorice.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

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