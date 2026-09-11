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Gašenje je otežano promenama smera vetra, saznaje Dalmacija Danas u vatrogasnom operativnom centru Brača.

Istakli su da se radi o velikom požaru na nenaseljenom i nepristupačnom terenu te da prema prvim informacijama kuće nisu ugrožene. Policija je zbog požara zatvorila lokalni put, prenose lokalni mediji. Vatrogasci su primili dojavu o požaru u 23.20 sati.

Drama na Braču se nastavila i jutros. Veliki požar koji je kasno u četvrtak uveče izbio na području između Ložišća i Dračevice i dalje se širi, a vatrogasci ulažu velike napore kako bi ga stavili pod kontrolu.

Prema informacijama portala Dalmacija Danas, požar gase sve ostrvske vatrogasne snage, sa svim raspoloživim vozilima i ljudstvom. Za sada nema informacija da je zatražena pomoć vatrogasaca s kopna.

Zbog požara je policija zatvorila lokalni put Dračevica - Ložišća, a područje zahvaćeno požarom ostalo je i bez električne energije.

Situaciju dodatno otežava jak jugo, koji raspiruje vatru i ubrzava njeno širenje. Požar se s područja Ložišća postupno širi prema Pothumlju.

Vatreni front vidljiv je iz više delova ostrva, a zbog vetra situacija može vrlo brzo da se promeni.

U trenutku nastanka požara nad tim delom Brača bilo je vedro pa se, prema prvim informacijama, njegovo izbijanje nije povezivalo s grmljavinskim nevremenom. Nevreme je u međuvremenu zahvatilo delove Šolte, a prve kapi kiše stigle su i do Milne.