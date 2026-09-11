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Oko 8 sati ujutru, u zagrebačkom naselju Voltino, u vaspitno-obrazovnoj ustanovi jedan učenik oštrim predmetom je povredio drugog učenika i radnicu. Učenik koji je naneo povrede nalazi se pod nadzorom policije.

Kriminalisticko istraživanje i uviđaj su u toku, a povređenima je pružena lekarska pomoć, saopštila je policija.

Kako saznaje Indeks, u školi se nešto dogodilo.

Prema informacijama koje je Indeks dobio oko 8.15 sati, policija je upućena na mesto dojave.

- Prikupljamo informacije - rekli su samo kratko iz policije.

- Danas 11. septembra oko 8 sati, u Zagrebu, Konavonska ulica, u vaspitno-obrazovnoj ustanovi jedan učenik oštrim predmetom povredio je drugog učenika i radnicu - saopštila je policija.