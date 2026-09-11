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Predstavnici hrvatskog Ministarstva nauke, obrazovanja i mladih odmah po saznanju za incident u Elektromašinskoj školi u Zagrebu otišli su u školu i u kontaktu su sa svim nadležnim službama, a u školu će biti upućen i krizni tim, saopšteno je u petak iz Ministarstva.

U školi u zagrebačkoj Konavoskoj ulici učenik je u petak ujutru oštrim predmetom povredio drugog učenika i zaposlenu, nezvanično čistačicu, nakon čega je uhapšen.

Povređenima je odmah pružena lekarska pomoć, dok kvalifikacija njihovih povreda za sada nije zvanično potvrđena. Napadač je ubrzo stavljen pod policijski nadzor. Na mestu događaja u toku su uviđaj i kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti i motiv napada.

- Povodom incidenta u obrazovnoj ustanovi u Konavoskoj ulici, medicinski timovi odmah su izašli na teren i zbrinuli sve kojima je bila potrebna zdravstvena pomoć. Dve povređene osobe prevezene su u bolnice, KBC Sestre milosrdnice i KBC Zagreb. Kod deteta je završena početna dijagnostička obrada, a zbog dubljih ubodnih rana indikovana je operacija. Povređena zaposlena u ustanovi trenutno je na dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana. Obe povređene osobe u ovom trenutku imaju očuvane vitalne funkcije. Povređenima želimo brz i uspešan oporavak, a zdravstveni sistem pružiće im svu potrebnu negu i dodatnu podršku. Zahvaljujemo zdravstvenim radnicima i hitnim službama na brzoj i profesionalnoj reakciji - navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.