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Grmljavina i jaka kiša nošena istočnim vetrom pogodili su Split u petak ujutru, gde je temperatura trenutno 22 stepena Celzijusa nakon što su prethodnih dana temperature vazduha bile iznad 30 stepeni Celzijusa.

Zbog jake kiše, neke ulice su blokirane, što je uzrokovalo slivanje velikih količina vode niz put.

Ovo nije neuobičajena pojava, kažu vatrogasci, jer odvodi ne mogu odjednom da "progutaju" tolike količine vode.

Lokalni portal Dalmacija Danas izveštava da je za samo jedan sat u delovima Splita palo više kiše nego što u proseku padne u celom mesecu septembru!

Na primer, meteorološka stanica na Prirodno-matematičkom fakultetu izmerila je 77 litara po kvadratnom metru do 10 časova, dok je zvanični prosek padavina na stanici Split Marjan 71 litar.

Voda prodrla u salu za fizikalnu terapiju KKC Split

Isti medij izveštava da je neposredno pre 10 časova voda počela da prodire u novouređenu salu za fizikalnu terapiju na Odeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa reumatologijom u Kliničkoj bolnici Split.

Prema informacijama sa mesta događaja, voda je šikljala sa poda poput malog gejzira i nije se zaustavljala, dok je istovremeno curila iz zidova i plafona. Inače, curenje se dogodilo u prostoru koji je nedavno temeljno renoviran i otvoren nakon značajnih ulaganja.

Curenje je zabeleženo i u drugim delovima bolnice, navodi Dalmacija Danas.

Ulice poplavljene, automobili ostali zaglavljeni

Kako izveštava Slobodna Dalmacija, haotični snimci stižu jutros iz svih splitskih naselja.

Kiša je izazvala ogromne probleme u saobraćaju. Splitske ulice su potpuno poplavljene, vožnja je postala gotovo nemoguća, opasna, a neki automobili, kako se vidi na snimcima, ostali su zarobljeni...

Na jednom od snimaka, koji su preplavili društvene mreže, može se videti kako gradski autobus i putnički automobili jedva prolaze kroz potpuno poplavljenu ulicu.

Meteorolozi danas za Split predviđaju temperature vazduha od 21 do 27 stepeni, što je znatno niže od jučerašnjih temperatura, koje su dostizale i do 32 stepena.