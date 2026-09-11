"REKAO MI JE DA JE DOŠAO DA UBIJE NEKOGA I SEBE" Dramatična ispovest profesora koji je savladao napadača u zagrebačkoj školi i zatekao učenika prekrvenog KRVLJU
- Profesor Mario Božurić je ušao u zagrebačku školu dok su učenici bežali, pomogao u savladavanju napadača i zadržao ga do dolaska policije.
- Zatim je pronašao povređenog učenika u toaletu, zaustavio krvarenje i ostao uz njega do dolaska hitne pomoći.
Profesor Mario Božurić opisao je scene jutros nakon napada u kojem je učenik nožem povredio drugog učenika i čistačicu u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu.
Stigao je u školu neposredno pre osam sati, dok su učenici masovno bežali iz zgrade. Ušao je unutra, pomogao u savladavanju napadača i pružio prvu pomoć povređenom mladiću dok nisu stigle službe hitne pomoći.
"Učenici su izjurili napolje"
"Stigao sam ispred škole u pet minuta do osam i video masu učenika kako istrčavaju. Kada sam pitao šta se dešava, vikali su mi da trčim jer neko unutra napada nožem", ispričao je Božurić.
Uprkos upozorenju, utrčao je u zgradu. "Ostavio sam torbu. Hodnik je bio skoro prazan. Onda sam video dvoje ljudi na podu, jedan se pritiska uz drugog, ali nisam odmah shvatio šta je to".
Pomaganje u savladavanju napadača
Profesor je pitao ko od njih dvojice ima nož, a čovek koji je savladavao napadača odgovorio je da je nož bačen. Božurić je tada shvatio da je to kolega iz susedne škole.
"Pridružio sam mu se i zajedno smo ga držali na podu dok nije stigla policija. Kolega mi je rekao da je, nažalost, napadač već povredio jednog učenika i da je on u toaletu", rekao je Božurić.
Pružanje pomoći povređenom učeniku
Božurić je odmah otišao u toalet da potraži povređenog učenika.
"Zatekao sam ga oblivenog krvlju. Pritisnuo sam mu ranu da zaustavim krvarenje i ostao sam uz njega dok nije stigla hitna pomoć", rekao je. Scenu je opisao kao jezivu.
"Došao sam da ubijem nekoga i sebe"
Dok je napadač držan na podu i čekao policiju, profesor Božurić ga je pitao zašto je to uradio. "Rekao mi je da je došao da ubije nekoga i sebe", rekao je.
Policija je stavila napadača pod nadzor i sprovodi krivičnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti incidenta.
(Kurir.rs/Indeks/Foto:Ilustracija)