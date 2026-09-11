Slušaj vest

Profesor Mario Božurić opisao je scene jutros nakon napada u kojem je učenik nožem povredio drugog učenika i čistačicu u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu.

Stigao je u školu neposredno pre osam sati, dok su učenici masovno bežali iz zgrade. Ušao je unutra, pomogao u savladavanju napadača i pružio prvu pomoć povređenom mladiću dok nisu stigle službe hitne pomoći.

"Učenici su izjurili napolje"

"Stigao sam ispred škole u ​​pet minuta do osam i video masu učenika kako istrčavaju. Kada sam pitao šta se dešava, vikali su mi da trčim jer neko unutra napada nožem", ispričao je Božurić.

Uprkos upozorenju, utrčao je u zgradu. "Ostavio sam torbu. Hodnik je bio skoro prazan. Onda sam video dvoje ljudi na podu, jedan se pritiska uz drugog, ali nisam odmah shvatio šta je to".

Pomaganje u savladavanju napadača

Profesor je pitao ko od njih dvojice ima nož, a čovek koji je savladavao napadača odgovorio je da je nož bačen. Božurić je tada shvatio da je to kolega iz susedne škole.

"Pridružio sam mu se i zajedno smo ga držali na podu dok nije stigla policija. Kolega mi je rekao da je, nažalost, napadač već povredio jednog učenika i da je on u toaletu", rekao je Božurić.

Pružanje pomoći povređenom učeniku

Božurić je odmah otišao u toalet da potraži povređenog učenika.

"Zatekao sam ga oblivenog krvlju. Pritisnuo sam mu ranu da zaustavim krvarenje i ostao sam uz njega dok nije stigla hitna pomoć", rekao je. Scenu je opisao kao jezivu.

"Došao sam da ubijem nekoga i sebe"

Dok je napadač držan na podu i čekao policiju, profesor Božurić ga je pitao zašto je to uradio. "Rekao mi je da je došao da ubije nekoga i sebe", rekao je.