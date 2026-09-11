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Posle teškog incidenta koji se u petak ujutru dogodio u Elektrotehničkoj školi u Konavoskoj ulici u zagrebačkom naselju Voltino, kada je učenik sa fantomkom na glavi nožem povredio drugog učenika i čistačicu, napadač je pod nadzorom policije. Nastava je otkazana.

Majka povređenog učenika rekla je za RTL da ju je sin pozvao nešto pre osam ujutru i rekao: "Mama, zovi hitnu pomoć i policiju, izboden sam." Upitala ga je da li ga je udario automobil, na šta je on ponovio: "Ne, mama, izboden sam."

- U tom trenutku mi je telefon ispao iz ruke. Pitala sam ga: "Sine, šta to govoriš?", a on je rekao: "Mama, samo zovi hitnu", i tada se poziv prekinuo - kaže majka izbodenog dećaka.

Odmah ga je ponovo pozvala, ali se javio profesor i rekao: "Dete vam je izbodeno."

Dečak je prevezen u KBC Zagreb na Rebru, gde je operisan. Incident su komentarisali vidno potreseni učenici.

Oni su rekli da su oba učenika koja su učestvovala u incidentu tek krenula u prvi razred. Navodno je svemu prethodila svađa dvojice učenika dan ranije. Jedan od njih je drugom rekao "da se čuva", a u petak je tu pretnju i ostvario.

- Ne mogu da verujem da se ovo moglo dogoditi sada kada je nastava tek počela, prošlo je svega nekoliko dana. Tek su se upoznali, kakva je onda to svađa morala da bude da bi se sve završilo ovakvim napadom - rekao je jedan učenik.

Drugi učenici naveli su da se napad dogodio u toaletu i da je napadač navodno imao crno-belu masku.

- Čuo sam vrisak, a kada sam izlazio iz škole, video sam krv. Strašan prizor - rekao je drugi učenik.

Povređenom učeniku pokušala je da pomogne čistačica, ali je i ona zadobila ubodne rane.