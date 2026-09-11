"MAJKA JE SA NJIM" Nove informacije o zdravstvenom stanju učenika izbodenog u zagrebačkoj školi, evo šta očekuju lekari
- Dečak izboden u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi operisan je i nalazi se na pedijatrijskoj intenzivnoj nezi, bez komplikacija za sada.
- Lekari kažu da još nije svestan, a očekuju da tokom večeri ili noći počne samostalno da diše.
Dečak koji je jutros teško povređen u napadu nožem u Elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino operisan je u Zagrebačkoj bolnici i nalazi se na intenzivnoj nezi. Još nije svestan, ali za sada nema komplikacija, rekao je za RTL Danas Milivoj Novak, zamenik direktora Zagrebačke bolnice.
"Dečaka smo jutros primili sa teškim, životno ugrožavajućim povredama. Mnogo ljudi je vredno radilo na njemu, tim je odmah počeo da radi. Obavljen je dobar klinički tretman, dok je njegovo opšte stanje takođe zbrinuto. Završio je u operacionoj sali, njegove povrede su zbrinute", rekao je Novak.
Dodao je da je dečak sada na pedijatrijskoj intenzivnoj nezi i da je njegovo stanje pod kontrolom.
"Njegova majka je sa njim i tačno zna sve detalje šta mu se dešava", rekao je.
Očekuju da će tokom večeri ili noći početi samostalno da diše. Na pitanje da li je dečak svestan i da li može da komunicira, Novak je odgovorio da još nije.
"Očekujemo da će tokom večeri ili noći početi samostalno da diše, ali za sada nema komplikacija i nadamo se da ih neće biti", rekao je.
Dečak je zadobio ubodne rane u grudima i stomaku. Novak je rekao da je pacijent mladić koji je bio u dobrom opštem stanju pre napada i da lekari sada postupaju korak po korak.
"Neka ga danas skinu sa aparata, da se potpuno osvesti, da se smanji sedacija i da ćemo ići polako. Nadamo se da neće biti posledica", rekao je.
Napad se dogodio jutros oko 8 časova, neposredno pre početka nastave u Elektrotehničkoj školi u Voltinu. Učenik je nožem povredio drugog učenika i čistačicu. Povređeni dečak je hitno operisan u Kliničkoj bolnici u Zagrebu.
(Kurir.rs/Indeks)