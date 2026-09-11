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Vuk Vuković, osnivač Oraclum Capital LLC i glavni izvršni direktor i investicioni direktor ORCA BASON fonda, uhapšen je u Sjedinjenim Američkim Državama zbog sumnje na prevaru sa hartijama od vrednosti i elektronsku prevaru, saopštila je u petak hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (Hanfa).

Prema američkim vlastima, Vuković je investitorima dostavljao neistinite mesečne izveštaje u kojima je prikazivano da su prinosi ORCA BASON fonda veći od stvarno ostvarenih.

Takođe je optužen da je najmanje jednom potencijalnom investitoru dostavio falsifikovane brokerske izveštaje, u kojima je takođe prikazano da su neto vrednost imovine fonda i ostvareni prinosi veći od stvarnih. Ministarstvo pravde SAD navodi da je Oraclum Capital LLC kompanija sa sedištem u Njujorku koja upravlja ORCA BASON fondom.

Prema navodima u krivičnoj prijavi, Vuković je najmanje od 2024. godine na ovaj način privlačio novac investitora i podsticao ih da ga drže investiranim u fond.

Vuković je optužen po dve tačke optužnice za prevaru sa hartijama od vrednosti i elektronsku prevaru. Svaka od njih nosi maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora.

Ministarstvo pravde SAD naglašava da su to maksimalne kazne propisane zakonom i da bi svaku kaznu odredio sud.