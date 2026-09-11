POZNATI EKONOMISTA VUK VUKOVIĆ UHAPŠEN U SAD! Amerikanci ga sumnjiče za tešku prevaru
- Vuk Vuković je uhapšen zbog sumnje na prevaru sa hartijama od vrednosti i elektronsku prevaru.
- Američke vlasti tvrde da je investitorima slao neistinite mesečne izveštaje i falsifikovane brokerske papire kako bi prikazao veće prinose fonda.
Vuk Vuković, osnivač Oraclum Capital LLC i glavni izvršni direktor i investicioni direktor ORCA BASON fonda, uhapšen je u Sjedinjenim Američkim Državama zbog sumnje na prevaru sa hartijama od vrednosti i elektronsku prevaru, saopštila je u petak hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (Hanfa).
Prema američkim vlastima, Vuković je investitorima dostavljao neistinite mesečne izveštaje u kojima je prikazivano da su prinosi ORCA BASON fonda veći od stvarno ostvarenih.
Takođe je optužen da je najmanje jednom potencijalnom investitoru dostavio falsifikovane brokerske izveštaje, u kojima je takođe prikazano da su neto vrednost imovine fonda i ostvareni prinosi veći od stvarnih. Ministarstvo pravde SAD navodi da je Oraclum Capital LLC kompanija sa sedištem u Njujorku koja upravlja ORCA BASON fondom.
Prema navodima u krivičnoj prijavi, Vuković je najmanje od 2024. godine na ovaj način privlačio novac investitora i podsticao ih da ga drže investiranim u fond.
Vuković je optužen po dve tačke optužnice za prevaru sa hartijama od vrednosti i elektronsku prevaru. Svaka od njih nosi maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora.
Ministarstvo pravde SAD naglašava da su to maksimalne kazne propisane zakonom i da bi svaku kaznu odredio sud.
Prema saopštenju američkih vlasti, Vuković je izveden pred sudiju Dženifer E. Vilis. Ministarstvo pravde SAD takođe eksplicitno navodi da su optužbe samo navodi i da se Vuković smatra nevinim dok se ne dokaže njegova krivica.
(Kurir.rs/Večernji)