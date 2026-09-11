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Hrvatski ekonomista Vuk Vuković u petak je uhapšen u Sjedinjenim Američkim Državama pod sumnjom da je počinio krivična dela prevare sa hartijama od vrednosti i prevare putem elektronskih komunikacija.

Tačnije, tereti se da je investitorima dostavljao neistinite mesečne izveštaje u kojima su prinosi fonda ORCA BASON Fund bili prikazani višim nego što su zaista ostvareni. Takođe se tereti da je najmanje jednom potencijalnom investitoru dostavio falsifikovane brokerske izveštaje u kojima su neto vrednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili prikazani višim od stvarnih vrednosti.

Ko je Vuk Vuković?

Vuk Vuković je hrvatski ekonomista, akademik, preduzetnik i investicioni menadžer koji je poslednjih godina izgradio karijeru između akademskog sveta, tehnologije i finansija. Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, nakon čega je završio master studije političke ekonomije na London School of Economics (LSE).

Doktorirao je na Univerzitetu Oksford, gde se bavio političkom ekonomijom, nejednakošću i odnosima između političkih i poslovnih elita. Prema njegovoj javno dostupnoj biografiji, deo svog akademskog rada posvetio je i istraživanju korupcije, političkih veza i načina na koji politička moć utiče na ekonomsku raspodelu.

Vuković je preduzetničku karijeru započeo 2016. godine, kada je sa Dejanom Vinkovićem i Milom Šikićem osnovao kompaniju Oraclum Intelligence Systems. Kompanija je razvijala modele za predviđanje ponašanja birača i potrošača, koristeći velike količine podataka, mašinsko učenje i analizu društvenih mreža. Oraclum je kasnije postao poznat po svojim predviđanjima političkih događaja, uključujući Brexit, pobedu Donalda Trampa na predsedničkim izborima u SAD 2016. godine i pobedu Džoa Bajdena 2020. godine.

Vuković je istovremeno nastavio da se bavi akademskim radom, a 2024. godine Oxford University Press objavio je njegovu knjigu "Elite Networks: The Political Economy of Inequality", u kojoj analizira veze između političkih i poslovnih elita i njihov uticaj na nejednakost.

Kasnije se Vuković okrenuo finansijskom sektoru i osnovao Oraclum Capital u Njujorku, kroz koji je upravljao investicionim fondom ORCA BASON Fund. Bio je njegov glavni izvršni i investicioni direktor, odnosno CEO i CIO. Fond je koristio strategije zasnovane na analizi podataka i trgovanju finansijskim instrumentima, uključujući opcije povezane sa berzanskim indeksima.

Međutim, aktivnosti fonda našle su se pod lupom Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (Hanfa), koja je tokom svojih nadzornih postupaka utvrdila nepravilnosti povezane sa ponudom i distribucijom ulaganja u ORCA BASON Fund u Hrvatskoj. Hanfa je tokom 2025. godine donela više rešenja kojima je zabranjeno neovlašćeno pružanje investicionih usluga, kao i trgovanje, distribucija i promocija udela ovog fonda na području Hrvatske.