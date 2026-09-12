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Sedamdesetogodišnji vozač poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu ujutru u Mihaljevcima kod Požege, saopštila je požeško-slavonska policija.

Nesreća se dogodila u Ulici Stjepana Radića, u blizini škole, kada je vozač iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad automobilom i sleteo sa puta.

Prema dostupnim informacijama, 70-godišnjak se kretao iz pravca Velike prema Požegi. Prolazeći kroz deo puta sa više krivina, izgubio je kontrolu nad vozilom, probio zaštitnu ogradu, nakon čega se automobil više puta prevrnuo i završio na krovu.

Na mesto nesreće ubrzo su stigli pripadnici Javne vatrogasne jedinice Požega i ekipa Hitne medicinske pomoći. Uprkos intervenciji, vozaču nije bilo spasa i njegova smrt konstatovana je na mestu nesreće.

Saobraćaj na ovoj deonici puta kroz Mihaljevce odvija se otežano zbog policijskog uviđaja koji je u toku.