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Tokom protekle noći na ostrvu Braču vodila se borba protiv vatrene stihije. Vatrogasci su uspeli da odbrane područje Pustinje Blaca i sve ključne objekte, a jutro je donelo povoljniju situaciju na terenu, saopštila je gradonačelnica Supetra Ivana Marković.

U gašenju požara sa velikim frontom učestvuje najmanje 140 vatrogasaca sa 36 vozila. Uz lokalne snage sa područja Brača, na teren su po naređenju glavnog vatrogasnog komandanta stigla i pojačanja iz brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava sa kopna. Jutros su u pomoć stigla i četiri kanadera.

"Sve bitno je odbranjeno"

Komandant vatrogasnog operativnog područja Brač Nikola Martinić-Dragan potvrdio je da su svi vatrogasci na broju i da se akcija odvija prema planu:

"Svi su na broju, sve bitno je odbranjeno. Sve što smo planirali je odrađeno i sve ide prema planu. Front je veliki, ali situacija je bolja nego kada smo ulazili u noć. Dobar posao je iza nas. Dok čekamo avijaciju, radimo preraspodelu snaga na zemlji."

Pred vatrogasnim snagama sada je nastavak borbe i stavljanje požara pod potpunu kontrolu uz podršku vazdušnih snaga.

Na području opštine Milna organizovan je glavni centar za pripremu hrane u saradnji sa Crvenim krstom i lokalnim restoranima koji rade bez prestanka. Gradonačelnica Marković uputila je veliku zahvalnost svim vatrogascima na požarištu, kao i građanima i donatorima koji pomažu u snabdevanju.

Podsetimo, veliki požar na Braču izbio je kasno u četvrtak između Ložišća i Dračevice, a vatra se zbog jakog juga i promena smera vetra veoma brzo proširila. Policija je zatvorila lokalni put Dračevica - Ložišća, dok je područje zahvaćeno požarom ostalo bez električne energije. Prema prvim informacijama, kuće nisu bile ugrožene.

(Kurir.rs/Index.hr)

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