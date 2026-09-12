Osumnjičeni 52-godišnjak je uhapšen i priveden u službene prostorije policije radi kriminalističke obrade
horor u zaprešiću
NOVI SLUČAJ STRAVIČNOG NASILJA U PORODICI! Muškarac fizički napao žensku osobu i naneo joj teške telesne povrede! Užas u Hrvatskoj!
- U Zaprešiću je 52-godišnjak fizički napao 59-godišnju članicu porodice u porodičnoj kući oko 19 sati.
- Žena je zbrinuta u KBC Sestre milosrdnice, a lekari su utvrdili teške telesne povrede.
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Najnoviji slučaj dogodio se u petak u Zaprešićukada je 52-godišnji muškaracfizički napao 59-godišnju članicu porodice, objavila je Policijska uprava zagrebačka. Napad se dogodio oko 19 sati u porodičnoj kući.
Povređenoj ženi pružena je lekarska pomoć u Kliničko-bolničkom centru Sestre milosrdnice. Utvrđeno je da je zadobila teške povrede. Osumnjičeni 52-godišnjak je uhapšen i priveden u službene prostorije policije radi kriminalističke obrade.
(Kurir.rs/Nacional)
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