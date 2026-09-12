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Najnoviji slučaj dogodio se u petak u Zaprešićukada je 52-godišnji muškaracfizički napao 59-godišnju članicu porodice, objavila je Policijska uprava zagrebačka. Napad se dogodio oko 19 sati u porodičnoj kući.

Povređenoj ženi pružena je lekarska pomoć u Kliničko-bolničkom centru Sestre milosrdnice. Utvrđeno je da je zadobila teške povrede. Osumnjičeni 52-godišnjak je uhapšen i priveden u službene prostorije policije radi kriminalističke obrade.

(Kurir.rs/Nacional)

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