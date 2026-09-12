Slušaj vest

Dan nakon napada u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi objavljene su nove informacije o zdravstvenom stanju dvoje teško povređenih. Spremačica koja je pokušala da pomogne učenicima nakon operacije je stabilno, dok se povređeni učenik i dalje nalazi na intenzivnoj nezi KBC-a Zagreb. Spremačica je smeštena u Jedinici intenzivnog lečenja KBC-a Sestre milosrdnice, gde su joj vitalne funkcije stabilne. Iz bolnice navode da se njeno stanje ocenjuje kao zadovoljavajuće i da oporavak teče prema planu.

Učenik se takođe nalazi u Jedinici intenzivnog lečenja. Iz KBC-a Zagreb saopštili su da je njegovo zdravstveno stanje stabilno, da je pri svesti i pod stalnim nadzorom lekarskog i medicinskog tima.

"U ovom trenutku prioritet su dalja zdravstvena nega i oporavak deteta. Lekarski tim KBC-a Zagreb preduzima sve potrebne mere i postupke u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem", saopštili su iz KBC-a Zagreb.

Osumnjičeni maloletnik uhapšen nakon napada

Napad se dogodio u petak oko 8 sati ujutru u Elektrotehničkoj školi u Konavoskoj ulici u Zagrebu. Prema dosad poznatim informacijama, učenik prvog razreda oštrim predmetom napao je drugog učenika prvog razreda, a potom povredio i radnicu škole koja je pokušala da pomogne. Dečak je nakon napada hitno operisan zbog teških ubodnih povreda grudnog koša i stomaka, koje su bile opasne po život. Nakon operacije smešten je na pedijatrijsku intenzivnu negu. Spremačica je takođe operisana zbog povreda grudnog koša, stomaka i ruku.