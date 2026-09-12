POZNATO U KAKVOM SU STANJU IZBODENI UČENIK I HRABRA SPREMAČICA! Maloletni napadač kratko bio na psihijatriji
- Povređeni učenik je i dalje na intenzivnoj nezi KBC-a Zagreb, stabilan je, pri svesti i pod stalnim nadzorom lekara.
Dan nakon napada u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi objavljene su nove informacije o zdravstvenom stanju dvoje teško povređenih. Spremačica koja je pokušala da pomogne učenicima nakon operacije je stabilno, dok se povređeni učenik i dalje nalazi na intenzivnoj nezi KBC-a Zagreb. Spremačica je smeštena u Jedinici intenzivnog lečenja KBC-a Sestre milosrdnice, gde su joj vitalne funkcije stabilne. Iz bolnice navode da se njeno stanje ocenjuje kao zadovoljavajuće i da oporavak teče prema planu.
Učenik se takođe nalazi u Jedinici intenzivnog lečenja. Iz KBC-a Zagreb saopštili su da je njegovo zdravstveno stanje stabilno, da je pri svesti i pod stalnim nadzorom lekarskog i medicinskog tima.
"U ovom trenutku prioritet su dalja zdravstvena nega i oporavak deteta. Lekarski tim KBC-a Zagreb preduzima sve potrebne mere i postupke u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem", saopštili su iz KBC-a Zagreb.
Osumnjičeni maloletnik uhapšen nakon napada
Napad se dogodio u petak oko 8 sati ujutru u Elektrotehničkoj školi u Konavoskoj ulici u Zagrebu. Prema dosad poznatim informacijama, učenik prvog razreda oštrim predmetom napao je drugog učenika prvog razreda, a potom povredio i radnicu škole koja je pokušala da pomogne. Dečak je nakon napada hitno operisan zbog teških ubodnih povreda grudnog koša i stomaka, koje su bile opasne po život. Nakon operacije smešten je na pedijatrijsku intenzivnu negu. Spremačica je takođe operisana zbog povreda grudnog koša, stomaka i ruku.
Osumnjičeni maloletnik uhapšen je nakon napada. Glavni direktor policije Nikola Milina potvrdio je u subotu da se protiv njega vodi kriminalistička istraga zbog sumnje za pokušaj teškog ubistva. Rekao je da je maloletnik nakon hapšenja nakratko bio smešten u psihijatrijsku ustanovu, a potom je odveden u prostorije kriminalističke policije Policijske uprave zagrebačke. Protiv njega će biti podneta prijava nadležnom sudu za maloletnike, rekao je Milina. Policija za sada nije utvrdila ranije događaje ili naznake koje bi ukazivale na to da bi moglo da dođe do ovakvog napada.
(Kurir.rs/vecernji.hr)