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Pedesetšestogodišnja vozačica teško je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 22.40 na auto-putu A3 u blizini Rešetara. Na njen automobil naleteo je kamion jer vozač nije držao dovoljno odstojanje, saopštila je Policijska uprava brodsko-posavska.

Policija je uviđajem utvrdila da 30-godišnji vozač teretnog vozila sa poluprikolicom nije održavao potrebno odstojanje u odnosu na vozilo ispred sebe. Zbog toga je prednjim delom kamiona udario u zadnji deo automobila kojim je upravljala 56-godišnjakinja. Od siline udara automobil se zarotirao, sleteo sa kolovoza i udario u metalnu zaštitnu ogradu.

Vozačica teško povređena

Vozačica je ostala priklještena u automobilu, a lekarska pomoć pružena joj je u bolnici u Novoj Gradiški, gde su njene povrede ocenjene kao teške. Nakon zbrinjavanja prevezena je na dalje lečenje u bolnicu u Slavonskom Brodu.

Protiv 30-godišnjeg vozača policija podnosi krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću. Utvrđeno je i da je vozio sa isteklom vozačkom dozvolom, pa će protiv njega biti pokrenut i prekršajni postupak.