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Muškarac koji je u Slatini ubio ženu, majku šestoro dece, ubio se u zatvoru u Zagrebu.

"U Zatvoru u Zagrebu u subotu, 12. septembra 2026. godine oko 15.30 časova, pritvorenik M.P. izvršio je samoubistvo. O navedenom događaju obavešteni su svi nadležni organi.

U toku je policijski uviđaj nadležne policijske stanice, kao i druge radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti", saopštavaju iz Ministarstva pravde.

Teško dogodilo se 8. septembra oko 22 sata u Slatini, navela je tada Policijska uprava virovitičko-podravska.

Muškarac usmrtio ženu oštrim predmetom i bio je zatečen na mestu događaja, pa je odmah uhapšen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Ovaj čovek star 40 godina bio je poznat po nasilju u porodici.

"Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni od početka 2022. do septembra 2026. godine, u Slatini, u alkoholisanom stanju učestalo svoju suprugu verbalno i fizički napadao, što se dešavalo i u prisustvu dece, pa joj je tako tokom jednog verbalnog sukoba rekao i da će je ubiti, da bi potom 8. septembra 2026, za vreme dok su deca bila u kući, nakon verbalnog napada na suprugu istu ubo oštrim predmetom, usled čega je ona zadobila telesne povrede od kojih je na licu mesta preminula.

Županijsko državno tužilaštvo u Bjelovaru predložilo je sudiji za prethodni postupak Županijskog suda u Bjelovaru određivanje pritvora protiv okrivljenog zbog opasnosti od uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela", saopštilo je ranije Županijsko državno tužilaštvo u Bjelovaru.

Prema ranijem pisanju medija, jedno od dece u trenutku zločina slavilo je rođendan.