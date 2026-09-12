MONSTRUM IZ HRVATSKE UBIO SE U ZATVORU: Ubio ženu, majku šestoro dece, dok je dete slavilo rođendan!
- On je ranije u Slatini ubio suprugu oštrim predmetom, dok su deca bila u kući, a jedno dete je tada slavilo rođendan.
Muškarac koji je u Slatini ubio ženu, majku šestoro dece, ubio se u zatvoru u Zagrebu.
"U Zatvoru u Zagrebu u subotu, 12. septembra 2026. godine oko 15.30 časova, pritvorenik M.P. izvršio je samoubistvo. O navedenom događaju obavešteni su svi nadležni organi.
U toku je policijski uviđaj nadležne policijske stanice, kao i druge radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti", saopštavaju iz Ministarstva pravde.
Teško dogodilo se 8. septembra oko 22 sata u Slatini, navela je tada Policijska uprava virovitičko-podravska.
Muškarac usmrtio ženu oštrim predmetom i bio je zatečen na mestu događaja, pa je odmah uhapšen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
Ovaj čovek star 40 godina bio je poznat po nasilju u porodici.
"Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni od početka 2022. do septembra 2026. godine, u Slatini, u alkoholisanom stanju učestalo svoju suprugu verbalno i fizički napadao, što se dešavalo i u prisustvu dece, pa joj je tako tokom jednog verbalnog sukoba rekao i da će je ubiti, da bi potom 8. septembra 2026, za vreme dok su deca bila u kući, nakon verbalnog napada na suprugu istu ubo oštrim predmetom, usled čega je ona zadobila telesne povrede od kojih je na licu mesta preminula.
Županijsko državno tužilaštvo u Bjelovaru predložilo je sudiji za prethodni postupak Županijskog suda u Bjelovaru određivanje pritvora protiv okrivljenog zbog opasnosti od uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela", saopštilo je ranije Županijsko državno tužilaštvo u Bjelovaru.
Prema ranijem pisanju medija, jedno od dece u trenutku zločina slavilo je rođendan.
Kurir.rs/Agencije