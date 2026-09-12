Slušaj vest

Vuk Vuković, hrvatski ekonomista, osnivač Oraclum Capitala i glavni izvršni i investicioni direktor ORCA BASON Funda, pušten je posle saslušanja pred sudijom u Sjedinjenim Američkim Državama.

Protiv 38-godišnjeg Vukovića podneta je krivična prijava zbog sumnje na prevaru sa hartijama od vrednosti i prevaru putem elektronskih komunikacija. Sagovornik blizak porodici Vuković potvrdio je da je Vuković pušten za 24 sata, dok su rekli da Vuković ne sme napuštati Njujork, a postupak protiv njega nastavlja se u novembru, piše Index.hr.

Hrvatskim investitorima novac vraćen

Boris Podobnik koji je sarađivao sa Vukovićem preko Zadruge Glas preduzetnika, rekao je RTL-u da se u poslednje vreme nije čuo sa Vukom Vukovićem te da ne zna kako fond trenutno posluje u Sjedinjenim Američkim Državama. "Nisam se s njim čuo u poslednje vreme. Znam pouzdano da je po nalogu Hanfe upravitelj zadruge vratio novac hrvatskim investitorima, dakle i ulog i profit. Kako fond posluje u Americi, znaju samo ljudi iz fonda", rekao je Podobnik.

Za tih 104 ulagača preko Zadruge je u fond bilo uloženo oko 5,2 miliona evra, dok je hrvatskim ulagačima vraćeno oko 4,8 miliona evra.

Šta piše u krivičnoj prijavi?

Iz krivične prijave proizlazi da je Vuković nakon pretresa prostorija na Menhetnu istražiteljima priznao da brokerski izveštaji poslati jednom potencijalnom ulagaču nisu bili istiniti te da nisu tačno prikazivali imovinu i prinose fonda. Istovremeno je negirao da ih je lično poslao.

Prema krivičnoj prijavi, potencijalnom ulagaču za 2024. prikazan je prinos od 38,44 odsto i neto vrednost imovine od oko 18,45 miliona dolara, dok je stvarni brokerski izveštaj pokazivao prinos od 16,39 odsto i neto vrednost od oko 12,77 miliona dolara.

Za 2023. prikazan je prinos od 19,05 odsto i neto vrednost imovine od oko 4,99 miliona dolara, dok je brokerski izveštaj pokazivao gubitak od 22,46 odsto i neto vrednost od oko 2,71 milion dolara.

Foto: Facebook

SEC je Oraclum istraživao još od prošle godine

Američka Komisija za hartije od vrednosti i berze (SEC) počela je da istražuje Oraclum u septembru 2025. te je od društva zatražila dokumentaciju o mesečnim rezultatima ORCA BASON Funda.

Istražitelji tvrde da su u poređenju Oraclumovih izveštaja sa izveštajima nezavisnog administratora pronašli niz razlika.

U jednom slučaju za prvih šest meseci 2024. ulagaču je prikazan prinos od 12,29 odsto, dok je izveštaj nezavisnog administratora za isti period pokazivao minus 1,38 odsto.

Istražitelji su uporedili i oko 20 izveštaja za ulagače za 2023. te tvrde da je u svakom Oraclumovom izveštaju bio prikazan viši prinos nego u odgovarajućem izveštaju administratora, ponekad za više od 10 procentnih poena.

Vuković negira da je lično slao sporna dokumenta

Vuković je istražiteljima potvrdio da ulagači dobijaju Oraclumove mesečne izveštaje, ali je negirao da je lično poslao sporne brokerske izveštaje potencijalnom ulagaču.

Potvrdio je da ima pristup imejl adresi sa koje su dokumenti poslati i da je koristi, ali je naveo da je toj adresi mogla pristupati još najmanje jedna osoba.

Razlike između podataka Oracluma i nezavisnog administratora objasnio je time da je fond imao zaseban brokerski račun kojem administrator donedavno nije imao pristup. FBI-jev agent, međutim, navodi da ni dokumenti sa tog računa ne objašnjavaju uočene razlike.

Vukovića se tereti za po jednu tačku prevare sa hartijama od vrednosti i prevare putem elektronskih komunikacija. Za svako od tih krivičnih dela propisana je maksimalna kazna do 20 godina zatvora.

Svi navodi iz krivične prijave zasad su optužbe, a Vuković se smatra nevinim dok mu se krivica ne dokaže.