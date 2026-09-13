"OPKOLJENI SMO VATROM, NEMAMO KUD, POKUŠAĆEMO DA SE ODBRANIMO" Dramatičan snimak vatrogasaca tokom borbe sa vatrenom stihijom na Braču (FOTO/VIDEO)
- Na Braču je požar tokom noći ponovo snažno buknuo, a vatrogascima je posao otežavao jak vetar.
- Na dramatičnom snimku čuje se vatrogasac koji kaže da su bili opkoljeni vatrom, ali su se jutros izvukli.
- Tokom noći evakuisano je oko 700 ljudi, a pojedini objekti su nagoreli.
Na hrvatskoj Fejsbuk stranici "Vatrogasci-193" objavljen je dramatičan snimak nastao oko 21:40 sati. Na njemu se čuje vatrogasac koji govori da su ostali okruženi vatrom i da ne mogu da se izvuku.
- Ekipo, evo, moram ovo da pošaljem posle ova dva dana. Ostali smo opkoljeni vatrom, je*iga. Imamo tonu vode, dolazi na nas. Vidite, dolazi, ne možemo napolje. Iza nas su druge cisterne. I sad ćemo s ovom tonom pokušati da se odbranimo i to je to - govori vatrogasac na snimku.
Snimak pokazuje koliko je situacija tokom noći bila opasna, ali prema jutrošnjim informacijama, vatrogasci su uspeli da se izvuku iz vatrenog okruženja.
Tokom noći evakuisano je oko 700 ljudi, a pojedini objekti su nagoreli. Tek tokom dana biće poznate razmere štete koju je požar pričinio.