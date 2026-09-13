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Na hrvatskoj Fejsbuk stranici "Vatrogasci-193" objavljen je dramatičan snimak nastao oko 21:40 sati. Na njemu se čuje vatrogasac koji govori da su ostali okruženi vatrom i da ne mogu da se izvuku.

Požar na Braču Foto: Vatrogasci 193 printscreen

- Ekipo, evo, moram ovo da pošaljem posle ova dva dana. Ostali smo opkoljeni vatrom, je*iga. Imamo tonu vode, dolazi na nas. Vidite, dolazi, ne možemo napolje. Iza nas su druge cisterne. I sad ćemo s ovom tonom pokušati da se odbranimo i to je to - govori vatrogasac na snimku.

Snimak pokazuje koliko je situacija tokom noći bila opasna, ali prema jutrošnjim informacijama, vatrogasci su uspeli da se izvuku iz vatrenog okruženja.

Požar na Braču Foto: Lučka kapetanija, Index.hr Printscreen

Tokom noći evakuisano je oko 700 ljudi, a pojedini objekti su nagoreli. Tek tokom dana biće poznate razmere štete koju je požar pričinio.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

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