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U mestu Radovanci na području Požeško-slavonske županije u nedelju ujutro pronađeno je telo muškarca. Kako je saopštila Policijska uprava požeško-slavonska, Operativno-komunikacijski centar primio je dojavu u 9:53 sati da je u Radovancima pronađeno telo muške osobe. Osoba koja se dovodi u vezu s događajem nalazi se pod nadzorom policije.

Na mestu događaja sledi uviđaj, nakon čega bi trebalo da bude poznato više okolnosti slučaja. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kojim će se utvrđivati sve okolnosti smrti, javljaju iz PU požeško-slavonske.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

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