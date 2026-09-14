U mestu Radovanci na području Požeško-slavonske županije u nedelju ujutro pronađeno je telo muškarca. Kako je saopštila Policijska uprava požeško-slavonska, Operativno-komunikacijski centar primio je dojavu u 9:53 sati da je u Radovancima pronađeno telo muške osobe. Osoba koja se dovodi u vezu s događajem nalazi se pod nadzorom policije.