Na mestu događaja sledi uviđaj, nakon čega bi trebalo da bude poznato više o okolnostima ovog slučaja
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HOROR U SLAVONIJI: Pronađeno telo muškarca, uhvaćen osumnjičeni
- U Radovancima u Požeško-slavonskoj županiji pronađeno je telo muškarca, a policija je u 9:53 dobila dojavu o slučaju.
- Osoba koja se dovodi u vezu s događajem nalazi se pod nadzorom policije.
- Uviđaj je u toku, a kriminalističko istraživanje treba da utvrdi sve okolnosti smrti.
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U mestu Radovanci na području Požeško-slavonske županije u nedelju ujutro pronađeno je telo muškarca. Kako je saopštila Policijska uprava požeško-slavonska, Operativno-komunikacijski centar primio je dojavu u 9:53 sati da je u Radovancima pronađeno telo muške osobe. Osoba koja se dovodi u vezu s događajem nalazi se pod nadzorom policije.
Na mestu događaja sledi uviđaj, nakon čega bi trebalo da bude poznato više okolnosti slučaja. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kojim će se utvrđivati sve okolnosti smrti, javljaju iz PU požeško-slavonske.
(Kurir.rs/Večernji.hr)
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