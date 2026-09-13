SVAĐA U SAOBRAĆAJU ZAVRŠILA SE UBISTVOM! Mladić (27) udario vozača (71) pesnicom, nesrećni čovek pao i udario glavom kod Ploča
- Policija navodi da je 27-godišnjak udario 71-godišnjaka pesnicom, posle čega je stariji muškarac pao, udario glavom i izgubio svest.
- Povređeni je preminuo tokom transporta, a 27-godišnjak je uhapšen zbog sumnje na ubistvo.
U subotu oko 19 časova, na autobuskom stajalištu uz državni put D-8, na području Marinuše u Kominu kod Ploča, u Hrvatskoj došlo je do fizičkog sukoba između dvojice vozača, 71-godišnjaka i 27-godišnjaka.
Kriminalističkom istragom policija je utvrdila da su sukobu prethodile nesuglasice u saobraćaju. Nakon toga je 27-godišnji vozač pesnicom udario 71-godišnjaka u lice, posle čega je stariji vozač pao na kolovoz, udario glavom o tlo i izgubio svest.
Obdukcija će biti obavljena u dubrovačkoj bolnici
Na mesto događaja stigla je Hitna pomoć, koja je povređenom pružila medicinsku pomoć. Međutim, 71-godišnjak je preminuo tokom transporta do helikoptera kojim je trebalo da bude prevezen u KBC Split.
Na mestu događaja obavljen je uviđaj, tokom kojeg je saobraćaj na tom delu državnog puta D-8 bio potpuno obustavljen. Telo preminulog 71-godišnjaka prevezeno je na Odeljenje patologije dubrovačke bolnice, gde će biti obavljena sudska obdukcija.
Policija je uhapsila 27-godišnjaka zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistva. Tokom dana će, uz krivičnu prijavu, biti predat pritvorskoj jedinici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
(Kurir.rs/Index.hr)