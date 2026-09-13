Slušaj vest

Tri satelitska prikaza velikog požara na Braču pokazuju koliko se požarište od sinoć do danas proširilo prema Milni, južnoj obali ostrva i području Pustinje Blaca. Prema najnovijoj proceni prikazanoj na Google Mapsu, požar je zahvatio oko 56 kvadratnih kilometara, odnosno približno 5.600 hektara.

Satelitska procena

Brač ima oko 395 kvadratnih kilometara, pa bi prema toj proceni požarom bilo zahvaćeno područje koje odgovara približno 14,2 odsto površine celog ostrva. Reč je o satelitskoj proceni, a ne o konačnom zvaničnom podatku o opožarenoj površini.

Google na mapi crvenom bojom prikazuje procenjeno aktivno područje požara, dok narandžasta označava širu zonu na kojoj je aktivnost moguća. Podaci se zasnivaju na satelitskim snimcima i služe kao približan prikaz, pa se granice požarišta mogu razlikovati od naknadno utvrđene zvanične površine.

Foto: Printskrin

Na prvom prikazu, snimljenom sinoć oko 22.16, glavnina označenog požarišta nalazi se južno od Ložišća i oko Podhuma. Vatra se već tada približila području Milne, dok se veliko aktivno područje protezalo prema unutrašnjosti i južnom delu ostrva.

5.600 hektara

Na drugom snimku, napravljenom nešto više od sat vremena kasnije, vidi se dalje širenje označenog područja. Požarište se proširilo prema zapadu, bliže Milni, ali i prema jugu i istoku.

Foto: Printskrin

Najnoviji prikaz, snimljen danas oko 13.47, obuhvata veliko područje od Milne i uvale Osibova na zapadu, preko Podhuma, pa sve do područja Pustinje Blaca i prema Nerežišćima.

Upravo uz taj prikaz Google navodi procenu od 56 kvadratnih kilometara zahvaćene površine. Poređenja radi, 56 kvadratnih kilometara odgovara površini od 5.600 hektara. Ranije se tokom subote govorilo o približno 3.000 hektara zahvaćene površine, ali se požar tokom noći ponovo snažno razbuktao i proširio.

Razmere požara dobro pokazuje poređenje sa Rijekom. Kopneni deo Grada Rijeke prostire se na 43,6 kvadratnih kilometara, što znači da je područje koje Google trenutno označava kao zahvaćeno požarom na Braču oko 12,4 kvadratna kilometra, odnosno 28 odsto, veće od cele Rijeke.

Foto: Printskrin

Te brojke ipak ne treba direktno porediti kao da su dobijene istom metodom. Procene sa terena i satelitske procene ne moraju da obuhvataju potpuno isto područje niti nastaju na isti način. Tri Googleova prikaza, međutim, jasno pokazuju koliko se označeno požarište tokom nekoliko sati proširilo.

Vatra se tokom noći približila Milni

Najteža situacija bila je tokom noći, kada se požar približio Milni i turističkim objektima na tom području. Vatrogasci su celu noć branili naselja i kuće, a deo ljudi iz ugroženih područja morao je da bude izmešten.

Načelnik Milne Frane Lozić opisao je koliko se situacija brzo promenila nakon što se činilo da je požar stavljen pod kontrolu.

"Juče smo mislili da smo ga obuzdali, da je gotovo, pa se onda dogodi - u devet sati uveče zapuše bura i ni iz čega se stvori čudovište", rekao je.