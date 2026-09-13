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"To su dečaci, radi se o ekipi iz stare osnovne škole. Moj sin nikada nije želeo da se druži sa nasilnicima. Ja sam već prijavljivala nasilje", rekla je majka dečaka koji je napadnut u petak. Kaže da je šokirana jer ju je o svemu prvi obavestio teško povređeni sin. Policija je za 24sata potvrdila da prijava postoji još od 5. februara 2026. godine u obrazovnoj ustanovi na području Novog Zagreba.

Odmah nakon tog događaja jedan od maloletnika prijavio je slučaj stručnoj službi obrazovne ustanove, koja je odmah reagovala i razgovarala sa svim učesnicima. Upozoreni su na svoje ponašanje, a drugom maloletniku koji je učestvovao u događaju izrečena je pedagoška mera. Nakon sprovedenog postupka, a u skladu sa Protokolom o postupanju u slučajevima nasilja među decom i mladima, škola je na propisan način obavestila sve nadležne institucije.

Policija: Februarski incident nije povezan sa napadom u petak

"Dan nakon samog događaja, maloletnik koji je o svemu obavestio stručno osoblje obrazovne ustanove došao je sa majkom u službene prostorije Policijske uprave zagrebačke kako bi prijavili krivično delo počinjeno na njegovu štetu. Odmah nakon prijave policija je preduzela sve mere i radnje sa ciljem utvrđivanja okolnosti i obavila razgovore sa svima koji su mogli da pruže korisna saznanja. O svemu što je preduzeto i utvrđeno zagrebačka policija je posebnim izveštajem obavestila nadležno državno tužilaštvo, koje je uvidom u celokupno postupanje utvrdilo da nisu ostvarena obeležja krivičnog dela."

U opisanom događaju, jasno je navela policija za 24sata, "nije učestvovao maloletnik za kojeg se sumnja da je počinio teška krivična dela 11. septembra u obrazovnoj ustanovi na području Voltinog". Istovremeno je potvrđeno da je februarski incident prijavio upravo dečak koji je sada povređen u školi, ali policija "događaj iz februara i događaj iz septembra ne dovodi u uzročno-posledičnu vezu".

Iako policija izričito navodi da napadač nije učestvovao u ranije prijavljenom sukobu, 24sata iz krugova bliskih porodici žrtve saznaje da navodno postoji snimak nasilja na kojem se nalazi i napadač iz škole. Kako se tvrdi, on stoji sa strane i smeje se.

O trenutku kada je saznala da joj je dete izbodeno, majka kaže: "Bilo je neopisivo, užasno. Bio je tih i samo je rekao da zovem policiju i Hitnu pomoć. Da je izboden. Kasnije se na telefon javio profesor koji je rekao da krenem prema bolnici. Direktor škole me je naknadno pozvao, pitao kako sam i rekao da mu je žao što se ovo dogodilo. Javio mi se i profesor koji mi je spasao sina. Da nije bilo njega, on bi iskrvario."

"Veoma je teško", naglasila je majka.

"Ovo je veliki propust, slušala sam izjave, poražavajuće je da se govori da nije bilo propusta. Ne prozivam direktora škole, ali budžeti moraju da obezbede prave zaštitare. Preduzeću sve mere da moj sin bude poslednje dete koje je stradalo u školi", zaključila je majka izbodenog dečaka.

"Obe ruke su mu isečene, ne znam da li će uopšte biti funkcionalne"

Dečak je, srećom, pri svesti i njegovo stanje je stabilno.

"Videla sam sina, mazila sam ga, rekla sam mu: 'Mama je uz tebe, svi smo uz tebe.' Videla sam da je imao suze u očima, dva puta je trepnuo, verujem da me je razumeo", rekla je vidno potresena majka.

"Bolje je, noćas je bio budan. Samostalno diše. Vitalne funkcije su dobre. Strašno je gledati sina u bolničkom krevetu, sa cevima oko njega. Obe ruke su mu isečene, ne znam da li će uopšte biti funkcionalne", ispričala je.

Dečak ih je pitao šta se dogodilo jer se ničega ne seća.

Podsetimo, u krivičnoj prijavi navode se pokušaj teškog ubistva, dva pokušaja ubistva i devet povreda prava deteta. Prema hrvatskom Zakonu o sudovima za mladež, počinilac stariji od 14, a mlađi od 16 godina, ne može biti upućen u maloletnički zatvor. S obzirom na težinu dela koja mu se stavljaju na teret, ukoliko bude osuđen, najstroža mera koju može da dobije jeste upućivanje u vaspitni zavod. Prema zakonu, tamo može da provede između šest meseci i tri godine. Sud svakih šest meseci razgovara sa stručnjacima koji rade sa detetom i ponovo razmatra da li postoje razlozi da ostane u vaspitnom zavodu, da bude pušten ili da mu ta mera bude zamenjena drugom.

Elektrotehnička i Mašinska škola dele istu zgradu. Napadača je, nakon što je izbo učenika i spremačicu, a pokušao da izbode još jednu zaposlenu, savladao profesor istorije iz Mašinske škole. Prema rečima svedoka, profesor je izašao iz učionice sa stolicom, podigao je u vazduh kako mladić ne bi mogao da ga ubode i vikao mu da spusti nož. Na kraju je uspeo da ga savlada, oduzme mu nož i drži učenika na podu do dolaska policije.