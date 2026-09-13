Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dve osobe povređene su danas u saobraćajnoj nesreći na Jadranskoj magistrali u Krilu Jesenice, u kojoj su učestvovali automobil i motocikl.

Kako Slobodna Dalmacija saznaje iz splitske policije, nesreća se dogodila oko 10.50 sati, a povređene su dve osobe koje su se nalazile na motociklu.

Prema nezvaničnim informacijama, obe povređene osobe bile su pri svesti kada su dovezene u Klinički bolnički centar Split. Za sada nema detaljnijih informacija o težini njihovih povreda.

Automobil i motocikl se zapalili nakon sudara

Nakon sudara izbio je požar. Automobil se zapalio, a vatra je zahvatila i motocikl.

Na mesto nesreće izašle su nadležne službe, dok su policajci regulisali saobraćaj. Požar na vozilima je u međuvremenu ugašen.

Jadranska magistrala ponovo je prohodna za sva vozila.