NESREĆA NA JADRANSKOJ MAGISTRALI Automobil i motocikl planuli posle nesreće, dve osobe povređene (VIDEO)
- Nakon sudara izbio je požar: zapalili su se automobil i motocikl, a vatra je ugašena.
- Saobraćaj je ponovo prohodan, dok policija utvrđuje okolnosti nesreće.
Dve osobe povređene su danas u saobraćajnoj nesreći na Jadranskoj magistrali u Krilu Jesenice, u kojoj su učestvovali automobil i motocikl.
Kako Slobodna Dalmacija saznaje iz splitske policije, nesreća se dogodila oko 10.50 sati, a povređene su dve osobe koje su se nalazile na motociklu.
Prema nezvaničnim informacijama, obe povređene osobe bile su pri svesti kada su dovezene u Klinički bolnički centar Split. Za sada nema detaljnijih informacija o težini njihovih povreda.
Automobil i motocikl se zapalili nakon sudara
Nakon sudara izbio je požar. Automobil se zapalio, a vatra je zahvatila i motocikl.
Na mesto nesreće izašle su nadležne službe, dok su policajci regulisali saobraćaj. Požar na vozilima je u međuvremenu ugašen.
Jadranska magistrala ponovo je prohodna za sva vozila.
Okolnosti koje su dovele do sudara za sada nisu poznate, a više detalja trebalo bi da bude utvrđeno policijskim uviđajem.
(Kurir.rs/Index.hr)