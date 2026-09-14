PAKLENA NOĆ U DALMACIJI! Vatrena neman duga 35 KILOMETARA progutala 4000 hektara na Braču, u buktinji u Kaštelima povređena dva vatrogasca (VIDEO)
- Požar na Braču tokom noći je oslabio, ali je do sada izgorelo više od 4.000 hektara šume, makije i niskog rastinja.
- Vatrogasci su na terenu cele noći, a procena je da se vatrena linija proteže 35 do 40 kilometara.
- Požar u Kaštel Sućurcu je lokalizovan, a tokom gašenja su lakše povređena dva vatrogasca.
Tokom noći sa nedelje na ponedeljak, situacija požara na Braču, koji je izbio 10. septembra, bila je povoljnija nego prethodnih večeri, nije bilo većih plamena ni dima, a tamo gde su se pojavili, bili su manjih razmera i vatrogasci su odmah reagovali i sprečavali njihovo širenje, izvestio je vatrogasni zavod u ranim jutarnjim satima.
"Na terenu je cele noći 235 vatrogasaca i 68 vozila, brzo reaguju na pojavu plamena ili dima, koji su večeras manjih razmera nego prethodnih večeri, tako da je situacija povoljnija nego prethodnih noći", rečeno je Hini iz Vatrogasnog operativnog centra Brač. Dodali su da je požar koji je izbio u Bolu na Braču u nedelju popodne ugašen.
Županijski vatrogasni zapovednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević smatra da bi se ovaj požar mogao smiriti u narednim danima ako ne bude vetra.
"Požar na Braču se proširio na ogromno područje, a procenjuje se da je dugačak između 35 i 40 kilometara", rekao je Kovačević Hini.
Prema procenama vatrogasaca, do sada je izgorelo više od 4.000 hektara šume, niskog rastinja i makije.
Požar u trgovačkom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu, koji je izbio u nedelju uveče, lokalizovan je tokom noći, a na mestu požara celu noć je dežuralo 16 vatrogasaca i šest vozila, izvestio je rano u ponedeljak ujutru Županijski vatrogasni operativni centar u Splitu.
"Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar oko 21 čas, a 16 vatrogasaca i šest vozila nastavili su da dežuraju tokom noći", rekli su za Hinu iz Vatrogasnog centra.
Tokom gašenja ovog požara, saopštio je Vatrogasni centar, u jednom trenutku je angažovano 73 vatrogasca iz Kaštel Sućurca i okolnih područja. Ranije tokom noći, DVD Mladost u Kaštel Sućurcu saopštio je da su na mestu požara lakše povređena dva vatrogasca.
(Kurir.rs/Večernji)