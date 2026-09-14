MASKIRAO SE, PA KRENUO U KRVAVI POHOD PO ŠKOLI! Dečaku i spremačici zadavao ubode, motiv i dalje misterija
- U napadu su teško povređeni učenik i spremačica, a tužilaštvo navodi i devet krivičnih dela povrede prava deteta zbog prisustva učenika.
- Sudija za maloletnike prihvatio je predlog za pritvor zbog opasnosti od uticaja na svedoke i ponavljanja dela.
Petnaestogodišnjak osumnjičen za napad nožem u zagrebačkoj školi, u kojem su teško povređeni učenik i zaposlena u školi, završio je u istražnom zatvoru. Odluku je nakon njegovog saslušanja doneo sudija za maloletnike Županijskog suda u Velikoj Gorici. Županijsko državno tužilaštvo u Velikoj Gorici tereti ga za pokušaj teškog ubistva, dva pokušaja ubistva i devet krivičnih dela povrede prava deteta.
Prema do sada utvrđenim okolnostima, 15-godišnjak je u petak ujutru, 11. septembra, u školi u Zagrebu dogovorio susret sa 14-godišnjim učenikom koji je pohađao istu školu. Nakon što su se našli u određenoj prostoriji, napao ga je nožem i zadao mu više uboda. Učenik je tom prilikom teško povređen, a povrede su bile opasne po život. Život mu je spasen hitnom lekarskom intervencijom.
Nakon učenika napao i spremačicu
Nakon toga, osumnjičeni je, prema sumnjama tužilaštva, krenuo prema zaposlenoj zaduženoj za održavanje bezbednosti u školi, zamahujući nožem. Ona je uspela da pobegne, ali je 15-godišnjak potom napao 59-godišnju spremačicu i zadao joj više uboda. I ona je zadobila teške povrede opasne po život, ali su lekari uspeli da joj spasu život. U daljem napadu sprečili su ga drugi zaposleni u školi. Napad je, prema navodima tužilaštva, videlo devetoro učenika.
Zbog toga su, kako se sumnja, doživeli strah i osećaj ugroženosti, zbog čega se protiv maloletnika vodi postupak i zbog devet krivičnih dela povrede prava deteta. Nakon saslušanja, državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od uticaja na svedoke i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. Sudija za maloletnike prihvatio je predlog tužilaštva i odredio mu istražni zatvor po oba osnova.
Iako maloletnik, kako nezvanično pišu 24sata, nikada ranije nije dolazio u sukob sa zakonom niti je bio nasilan, same okolnosti krivičnog dela takve su da je sud smatrao da postoji opravdan razlog za određivanje istražnog zatvora i po ovom osnovu. Od poznanika osumnjičenog maloletnika saznaje se da je pokazivao određene probleme u ponašanju, ali ništa što bi ukazivalo na to da bi mogao da počini ovako nešto.
Maloletnik je napad navodno izvršio većim nožem, sa oštricom dugom oko 20 centimetara. Pre napada stavio je masku, a motiv i dalje nije poznat.
(Kurir.rs/vecernji.hr)