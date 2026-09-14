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Petnaestogodišnjak osumnjičen za napad nožem u zagrebačkoj školi, u kojem su teško povređeni učenik i zaposlena u školi, završio je u istražnom zatvoru. Odluku je nakon njegovog saslušanja doneo sudija za maloletnike Županijskog suda u Velikoj Gorici. Županijsko državno tužilaštvo u Velikoj Gorici tereti ga za pokušaj teškog ubistva, dva pokušaja ubistva i devet krivičnih dela povrede prava deteta.

Prema do sada utvrđenim okolnostima, 15-godišnjak je u petak ujutru, 11. septembra, u školi u Zagrebu dogovorio susret sa 14-godišnjim učenikom koji je pohađao istu školu. Nakon što su se našli u određenoj prostoriji, napao ga je nožem i zadao mu više uboda. Učenik je tom prilikom teško povređen, a povrede su bile opasne po život. Život mu je spasen hitnom lekarskom intervencijom.

Nakon učenika napao i spremačicu

Nakon toga, osumnjičeni je, prema sumnjama tužilaštva, krenuo prema zaposlenoj zaduženoj za održavanje bezbednosti u školi, zamahujući nožem. Ona je uspela da pobegne, ali je 15-godišnjak potom napao 59-godišnju spremačicu i zadao joj više uboda. I ona je zadobila teške povrede opasne po život, ali su lekari uspeli da joj spasu život. U daljem napadu sprečili su ga drugi zaposleni u školi. Napad je, prema navodima tužilaštva, videlo devetoro učenika.

Zbog toga su, kako se sumnja, doživeli strah i osećaj ugroženosti, zbog čega se protiv maloletnika vodi postupak i zbog devet krivičnih dela povrede prava deteta. Nakon saslušanja, državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od uticaja na svedoke i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. Sudija za maloletnike prihvatio je predlog tužilaštva i odredio mu istražni zatvor po oba osnova.

Iako maloletnik, kako nezvanično pišu 24sata, nikada ranije nije dolazio u sukob sa zakonom niti je bio nasilan, same okolnosti krivičnog dela takve su da je sud smatrao da postoji opravdan razlog za određivanje istražnog zatvora i po ovom osnovu. Od poznanika osumnjičenog maloletnika saznaje se da je pokazivao određene probleme u ponašanju, ali ništa što bi ukazivalo na to da bi mogao da počini ovako nešto.