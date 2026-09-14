Za sada nije poznat uzrok požara ni koliko je osoba povređeno
drama na jadranu
BUKNUO POŽAR U ZADRU, IMA POVREĐENIH! Gori zgrada, vatrogasci, policija i hitna pomoć na terenu!
- U Zadru je večeras izbio požar na četvrtom spratu stambene zgrade u Ulici Franka Lisice 2B.
- Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć, a za sada nije poznat uzrok požara ni broj povređenih.
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Večeras je izbio požarna četvrtom spratu stambene zgrade u Zadru, potvrdila je policija za Zadarski list. Prema dostupnim informacijama, gori u zgradi u Ulici Franka Lisice na broju 2B.
Na terenu su vatrogasci koji pokušavaju da obuzdaju vatru, kao i hitna pomoć koja, prema informacijama lokalnog medija, pruža pomoć pogođenima. Za sada nije poznat uzrok požara ni koliko je osoba povređeno.
Više detalja trebalo bi da bude poznato po završetku intervencije.
(Kurir.rs/Zadarski list/RTL/Foto: Ilustracija)
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