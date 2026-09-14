Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Večeras je izbio požarna četvrtom spratu stambene zgrade u Zadru, potvrdila je policija za Zadarski list. Prema dostupnim informacijama, gori u zgradi u Ulici Franka Lisice na broju 2B.

Na terenu su vatrogasci koji pokušavaju da obuzdaju vatru, kao i hitna pomoć koja, prema informacijama lokalnog medija, pruža pomoć pogođenima. Za sada nije poznat uzrok požara ni koliko je osoba povređeno.