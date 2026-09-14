Slušaj vest

Večeras je izbio požarna četvrtom spratu stambene zgrade u Zadru, potvrdila je policija za Zadarski list. Prema dostupnim informacijama, gori u zgradi u Ulici Franka Lisice na broju 2B.

Na terenu su vatrogasci koji pokušavaju da obuzdaju vatru, kao i hitna pomoć koja, prema informacijama lokalnog medija, pruža pomoć pogođenima. Za sada nije poznat uzrok požara ni koliko je osoba povređeno.

Više detalja trebalo bi da bude poznato po završetku intervencije.

(Kurir.rs/Zadarski list/RTL/Foto: Ilustracija)

Ne propustiteHrvatskaPupovac: ‘Ti ljudi su palili i po većinski srpskim selima, učinili su veliku štetu narodu kojem pripadaju‘
milorad pupovac beta hina damir sencar.jpg
HrvatskaOSUMNJIČEN ZA PODMETANJA 10 POŽARA, ŽALIO SE DA JE PREVAREN ZA "CRNO BRDO" Meštanin Biljana Donjih bio omrznut u selu zbog odlagališta OTPADA
požar Sremska Mitrovica
HrvatskaOVO SU LJUDI OSUMNJIČENI ZA PODMETANJE ČAK 10 POŽARA KOD ZADRA! Privedeni sudiji, Turudić poručuje: "Terorizam nije isključen!"
Zadar maturanti automobil
HrvatskaDRAMA KOD ZADRA! BUKNUO NOVI POŽAR Kanaderi gase vatrenu stihiju
požar Sremska Mitrovica