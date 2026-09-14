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Zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom, dežurni sudija istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio je istražni zatvor T.J. (21) iz Čapljine.

Reč je o kuvaru koji je kao "sezonac" tokom ovog leta radio na Pelješcu, gde ima i uredno prijavljeno boravište, a protiv kojeg je Policijska stanica Ston 10. septembra podnela krivičnu prijavu Optinskom državnom tužilaštvu u Dubrovniku, piše Dubrovački dnevnik, a prenosi Slobodna Dalmacija.

Policija je krivičnu prijavu podnela nakon što im se obratio jedan poljski turista koji je pored puta uočio hercegovačkog kuvara kako na lokaciji između Brijesta i Luka Dubrava na poluostrvu Pelješcu "zippo" benzinskim upaljačem pali nisko rastinje i suvu travu.

Pre nego što su vatrogasci brzom intervencijom uspeli da lokalizuju, požar je zahvatio površinu od 2.500 kvadratnih metara.

Detaljnim pregledom snimaka nadzornih kamera policija je otkrila o kojem je vozilu reč, a potom i ko ga je u tom trenutku vozio na spornoj lokaciji.

Prema rečima portparola dubrovačkog Županijskog suda, sudije Pera Miloglava, dežurni sudija istrage usuglasio se s predlogom zamenika opštinskog državnog tužioca Cvitana Raguža i osumnjičenom odredio istražni zatvor u trajanju do 30 dana.

Sudija je zaključio kako je kuvar prilikom paljenja suve trave iskazao visoki stepen kriminalne volje, što upućuje na to da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi isto ili čak počini i teže krivično delo.

Očekuje se da predsednica dubrovačkog Županijskog suda uskoro pritvorenom kuvaru ubrzo odredi advokata, odnosno branioca po službenoj dužnosti.

Međutim, pritvorenik najverovatnije neće biti dugo iza rešetaka jer je tokom saslušanja u celosti priznao krivično delo za koje se tereti. Dubrovački dnevnik nezvanično saznaje kako je kuvar uhapšen 12. septembra u 1 sat posle ponoći, a sudiji istrage priveden u nedelju 13.