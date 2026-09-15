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U apartmanu u Šibeniku noćas je nožem ubijen 28-godišnji muškarac, dok se 22-godišnja devojka bori za život nakon što je teško ranjena.

Hrvatski sajt Indeks navodi da je šibenska policija ubrzo pronašla i uahpsila 24-godišnjaka osumnjičenog za napad.

Policija je noćas oko 2.30 sati primila poziv od radnika Hitne pomoći, koji su u stanu pronašli mrtvog mladića i teško ranjenu devojku.

Istragom je utvrđeno da je 28-godišnjak iskrvario od uboda nožem, dok je 22-godišnja devojka sa teškim povredama hitno prevezena u Opštu bolnicu u Šibeniku, gde se lekari bore za njen život.

Policija je brzo locirala i uhapsila 24-godišnjeg osumnjičenog.

On je prvo odveden u bolnicu na pregled, nakon čega ga je policija odvela u stanicu na ispitivanje.

Dosadašnjom istragom je utvrđeno da je osumnjičeni mladić bio u stanu sa žrtvama.

Foto: Ajdin Kamber/Shutterstock

Šibenska policija je takođe potvrdila da osumnjičeni 24-godišnjak ima debeo krivični dosije - prethodnih godina je više puta prijavljivan zbog krađe i zloupotrebe droga.