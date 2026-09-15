KRVAVA NOĆ U APARTMANU U ŠIBENIKU, MUŠKARAC (28) UBIJEN NOŽEM! Lekari se bore za život ranjene devojke (22), uhapšeni mladić (24) ima debeo krivični dosije
- U apartmanu u Šibeniku nožem je ubijen 28-godišnji muškarac, a 22-godišnja devojka je teško ranjena i lekari se bore za njen život.
- Policija je ubrzo uhapsila 24-godišnjeg osumnjičenog, koji je bio u stanu sa žrtvama.
- Potvrđeno je i da osumnjičeni ima više ranijih prijava zbog krađe i zloupotrebe droga.
U apartmanu u Šibeniku noćas je nožem ubijen 28-godišnji muškarac, dok se 22-godišnja devojka bori za život nakon što je teško ranjena.
Hrvatski sajt Indeks navodi da je šibenska policija ubrzo pronašla i uahpsila 24-godišnjaka osumnjičenog za napad.
Policija je noćas oko 2.30 sati primila poziv od radnika Hitne pomoći, koji su u stanu pronašli mrtvog mladića i teško ranjenu devojku.
Istragom je utvrđeno da je 28-godišnjak iskrvario od uboda nožem, dok je 22-godišnja devojka sa teškim povredama hitno prevezena u Opštu bolnicu u Šibeniku, gde se lekari bore za njen život.
Policija je brzo locirala i uhapsila 24-godišnjeg osumnjičenog.
On je prvo odveden u bolnicu na pregled, nakon čega ga je policija odvela u stanicu na ispitivanje.
Dosadašnjom istragom je utvrđeno da je osumnjičeni mladić bio u stanu sa žrtvama.
Šibenska policija je takođe potvrdila da osumnjičeni 24-godišnjak ima debeo krivični dosije - prethodnih godina je više puta prijavljivan zbog krađe i zloupotrebe droga.
Na mestu zločina je izveden policijski uviđaj, kojim je rukovodio županijski državni tužilac, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila šta je tačno dovelo do krvoprolića.
(Kurir.rs/Index/Foto: Ilustracija)