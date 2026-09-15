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Trogodišnje dete se bori za život nakon što je sinoć izbio požar u stambenoj zgradi u ulici Franka Lisice u Zadru. Vatra je zahvatila stan na četvrtom spratu, a prema nezvaničnim informacijama, dete je u trenutku požara bilo samo u stanu.

Zadarski vatrogasci su primili poziv u 19:50 i odmah su izašli na lice mesta sa pet vozila. Ulaskom u stan na četvrtom spratu videli su da vatra zahvata kuhinju i dnevnu sobu, a u sobi punoj dima zatekli su teško povređeno trogodišnje dete.

- Kada smo stigli na lice mesta, kuhinja je bila zahvaćena gorenjem, sofa je takođe gorela. Unutra smo zatekli dete, koje smo predali kolima hitne pomoći - rekao je Ante Lončar, komandant smene u Javnoj vatrogasnoj jedinici Zadar. Požar, u kojem su izgorele dve sobe, brzo je stavljen pod kontrolu i ugašen.

Dete u kritičnom stanju, pokušaće da ga spasu u Zagrebu

Dete je kolima hitne pomoći prevezeno u Opštu bolnicu Zadar, gde su ga lekari odmah smestili na Odeljenje intenzivne nege. Zadobio je teške opekotine velikog dela tela, a oštećeni su mu i disajni putevi.

- Prvobitnim pregledom utvrđeno je da su opekotine uglavnom drugog stepena, sa negde između 40 i 60 odsto zahvaćenog tela, i opekotine od inhalacije. Odmah po dolasku započete su mere reanimacije i dete je intubirano i smešteno na Odeljenje intenzivne nege. Dete je u kritičnom stanju - potvrdio je za HRT pomoćnik direktora zadarske bolnice, dr Neđeljko Jović.

Dete prebačeno u Zagreb

Dete je, nezvanično, prebačeno u Kliniku za dečje bolesti u Klaićevoj ulici u Zagrebu. Klaićeva bolnica u Zagrebu je centralni nacionalni referentni centar za lečenje najteže opečene dece.