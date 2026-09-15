DETE (3) TEŠKO POVREĐENO U POŽARU, BORE MU SE ZA ŽIVOT! Još dvoje izgorelo u plamenu, strašna tragedija u stambenoj zgradi u Zadru
- Vatra je izbila u stanu na četvrtom spratu, a dete je zatečeno u zadimljenoj sobi i prebačeno u bolnicu.
- Uzrok požara još nije poznat, a policija je obezbedila mesto nesreće i vodi istragu.
Trogodišnje dete se bori za život nakon što je sinoć izbio požar u stambenoj zgradi u ulici Franka Lisice u Zadru. Vatra je zahvatila stan na četvrtom spratu, a prema nezvaničnim informacijama, dete je u trenutku požara bilo samo u stanu.
Zadarski vatrogasci su primili poziv u 19:50 i odmah su izašli na lice mesta sa pet vozila. Ulaskom u stan na četvrtom spratu videli su da vatra zahvata kuhinju i dnevnu sobu, a u sobi punoj dima zatekli su teško povređeno trogodišnje dete.
- Kada smo stigli na lice mesta, kuhinja je bila zahvaćena gorenjem, sofa je takođe gorela. Unutra smo zatekli dete, koje smo predali kolima hitne pomoći - rekao je Ante Lončar, komandant smene u Javnoj vatrogasnoj jedinici Zadar. Požar, u kojem su izgorele dve sobe, brzo je stavljen pod kontrolu i ugašen.
Dete u kritičnom stanju, pokušaće da ga spasu u Zagrebu
Dete je kolima hitne pomoći prevezeno u Opštu bolnicu Zadar, gde su ga lekari odmah smestili na Odeljenje intenzivne nege. Zadobio je teške opekotine velikog dela tela, a oštećeni su mu i disajni putevi.
- Prvobitnim pregledom utvrđeno je da su opekotine uglavnom drugog stepena, sa negde između 40 i 60 odsto zahvaćenog tela, i opekotine od inhalacije. Odmah po dolasku započete su mere reanimacije i dete je intubirano i smešteno na Odeljenje intenzivne nege. Dete je u kritičnom stanju - potvrdio je za HRT pomoćnik direktora zadarske bolnice, dr Neđeljko Jović.
Dete prebačeno u Zagreb
Dete je, nezvanično, prebačeno u Kliniku za dečje bolesti u Klaićevoj ulici u Zagrebu. Klaićeva bolnica u Zagrebu je centralni nacionalni referentni centar za lečenje najteže opečene dece.
Tačan uzrok požara u stanu još nije poznat. Policija je obezbedila mesto požara, a detalji i okolnosti nesreće biće poznati nakon istrage.
(Kurir.rs/Indeks/Foto:Ilustracija)