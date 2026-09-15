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Šibenička policija nastavlja krivičnu istragu o teškom ubistvu i pokušaju ubistva u stanu u Šibeniku, gde je sinoć izboden nožem muškarac (28), dok se devojka (22) bori za život.

Kako Indeks saznaje, uhapšeni 24-godišnji osumnjičeni je pod jakim uticajem droga. Zbog njegovog stanja, policijski istražitelji još uvek nisu u mogućnosti da ga ispituju niti započnu zvanično ispitivanje, već čekaju da se seti pod lekarskim nadzorom u šibenskoj bolnici.

Radna verzija istražitelja

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, glavna radna verzija istražitelja je da se u iznajmljenom stanu odigrala seansa drogiranja, odnosno da su i žrtve i napadač konzumirali narkotike pre napada. Šta je tačno pokrenulo brutalni obračun u kojem je 24-godišnjak izvukao nož, tek treba da se razjasni.

Podsećanja radi, policija je sinoć oko 14:30 primila prijavu o zločinu od službe hitne medicinske pomoći. Po dolasku na lice mesta, zatekli su beživotno telo muškarca (28), koji je iskrvario od uboda nožem, i teško povređenu ženu (22). Ona je sa višestrukim ranama prevezena u Opštu bolnicu Šibenik i njeno stanje je i dalje kritično.

Uhapšeni mladić je stari poznanik policije

Ubrzo nakon prijave, policija je pronašla i uhapsila 24-godišnjeg osumnjičenog na području grada. Policija je potvrdila da je utvrđeno da je osumnjičeni sinoć boravio u stanu sa žrtvama.

Radi se o osobi sa debelim policijskim dosijeom. Šibenska policija je protiv njega postupala u više navrata prethodnih godina i podnela krivične prijave za imovinsko krivično delo i zloupotrebu droga.