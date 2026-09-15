DETALJI KRVAVOG PIRA U ŠIBENIKU! Evo šta se dešavalo u apartmanu, policija sumnja da je OVA JEZIVA STVAR prethodila krvoproliću
- Šibenska policija istražuje teško ubistvo i pokušaj ubistva u stanu, gde je muškarac (28) izboden nožem, a devojka (22) je u kritičnom stanju.
- Uhapšeni 24-godišnjak je pod jakim uticajem droga, pa još nije ispitan, dok istraga kao mogući motiv razmatra zajedničko drogiranje u stanu.
Šibenička policija nastavlja krivičnu istragu o teškom ubistvu i pokušaju ubistva u stanu u Šibeniku, gde je sinoć izboden nožem muškarac (28), dok se devojka (22) bori za život.
Kako Indeks saznaje, uhapšeni 24-godišnji osumnjičeni je pod jakim uticajem droga. Zbog njegovog stanja, policijski istražitelji još uvek nisu u mogućnosti da ga ispituju niti započnu zvanično ispitivanje, već čekaju da se seti pod lekarskim nadzorom u šibenskoj bolnici.
Radna verzija istražitelja
Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, glavna radna verzija istražitelja je da se u iznajmljenom stanu odigrala seansa drogiranja, odnosno da su i žrtve i napadač konzumirali narkotike pre napada. Šta je tačno pokrenulo brutalni obračun u kojem je 24-godišnjak izvukao nož, tek treba da se razjasni.
Podsećanja radi, policija je sinoć oko 14:30 primila prijavu o zločinu od službe hitne medicinske pomoći. Po dolasku na lice mesta, zatekli su beživotno telo muškarca (28), koji je iskrvario od uboda nožem, i teško povređenu ženu (22). Ona je sa višestrukim ranama prevezena u Opštu bolnicu Šibenik i njeno stanje je i dalje kritično.
Uhapšeni mladić je stari poznanik policije
Ubrzo nakon prijave, policija je pronašla i uhapsila 24-godišnjeg osumnjičenog na području grada. Policija je potvrdila da je utvrđeno da je osumnjičeni sinoć boravio u stanu sa žrtvama.
Radi se o osobi sa debelim policijskim dosijeom. Šibenska policija je protiv njega postupala u više navrata prethodnih godina i podnela krivične prijave za imovinsko krivično delo i zloupotrebu droga.
Istragu na licu mesta vodi Županijski državni tužilac u Šibeniku, a osumnjičeni će biti priveden na krivičnu istragu čim mu zdravstveno stanje dozvoli.
(Kurir.rs/Indeks)