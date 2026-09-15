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Dečak koji je teško povređen u napadu nožem u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu trebalo bi da bude podvrgnut još jednoj operaciji, ali su lekari optimistični, saznaje DNEVNIK.hr.

Prema informacijama iz KBC Zagreb, dečak je stabilno i dobro se oporavlja. Ukoliko se oporavak nastavi ovim tempom, uskoro bi mogao da bude pušten na kućno lečenje, ali to ne znači da se njegov izlazak iz bolnice očekuje u narednih dan ili dva.

Dečak je u petak primljen u KBC Zagreb sa ubodnim ranama grudnog koša i abdomena. Povrede su bile opasne po život, a život mu je spasen hitnom lekarskom intervencijom.

Oporavlja se i radnica škole

Dobro protiče i oporavak 59-godišnje radnice škole koja je povređena u istom napadu.

Iz KBC Sestre milosrdnice saopštili su da su joj vitalne funkcije stabilne i da je u ponedeljak iz Jedinice intenzivne nege prebačena na bolničko odeljenje.

Iz bolnice navode da njen oporavak protiče prema planu.

Napadaču određen pritvor

Napad se dogodio u petak ujutru u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Prema sumnjama Županijskog državnog tužilaštva u Velikoj Gorici, 15-godišnji učenik dogovorio je susret sa 14-godišnjim učenikom iste škole, a zatim mu zadao više uboda nožem.

Tužilaštvo sumnja da je potom nožem krenuo prema još jednoj radnici škole, koja je uspela da pobegne, a zatim je više puta ubo 59-godišnju spremačicu. U nastavku napada sprečili su ga zaposleni u školi.

Državno tužilaštvo Hrvatske (DORH) sumnjiči ga za pokušaj teškog ubistva, dva pokušaja ubistva i devet krivičnih dela povrede prava deteta. Devetoro učenika svedočilo je napadu.

Sudija za maloletnike odredio mu je pritvor zbog opasnosti od uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela.