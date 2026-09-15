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Pijana 44-godišnjakinja završila je na deset dana u zatvoru nakon što je u nedelju uveče u Zadru vikom i galamom remetila javni red i mir, ometala rad zaposlenih na benzinskoj pumpi i vređala policajce.

Incident se dogodio oko 20 časova u Ulici Marka Marulića.

Prema navodima policije, 44-godišnjakinja je vikala i galamila i ometala rad zaposlenih na benzinskoj pumpi. Nakon dolaska policije nastavila je sa takvim ponašanjem, a potom je vređala i omalovažavala policijske službenike.

Policija ju je uhapsila i privela u službene prostorije.

Bila pod dejstvom alkohola

Alkotestiranjem je utvrđeno da je bila pod dejstvom alkohola, nakon čega je zadržana u policijskim prostorijama do otrežnjenja.

Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, uz optužni predlog, izvedena je pred Prekršajno odeljenje Opštinskog suda u Zadru.

Sud joj je nakon saslušanja odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od deset dana, nakon čega je prebačena u zatvor u Zadru.

(Kurir.rs/Index.hr)

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