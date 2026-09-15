PIJANA ŽENA NAPRAVILA HAOS NA PUMPI U ZADRU! Vikala i vređala policajce, sud je odmah poslao iza rešetaka na 10 dana
- Nakon dolaska policije vređala je i omalovažavala službenike, pa je uhapšena i zadržana do otrežnjenja.
- Prekršajni sud u Zadru odredio joj je zadržavanje u zatvoru od deset dana.
Pijana 44-godišnjakinja završila je na deset dana u zatvoru nakon što je u nedelju uveče u Zadru vikom i galamom remetila javni red i mir, ometala rad zaposlenih na benzinskoj pumpi i vređala policajce.
Incident se dogodio oko 20 časova u Ulici Marka Marulića.
Prema navodima policije, 44-godišnjakinja je vikala i galamila i ometala rad zaposlenih na benzinskoj pumpi. Nakon dolaska policije nastavila je sa takvim ponašanjem, a potom je vređala i omalovažavala policijske službenike.
Policija ju je uhapsila i privela u službene prostorije.
Bila pod dejstvom alkohola
Alkotestiranjem je utvrđeno da je bila pod dejstvom alkohola, nakon čega je zadržana u policijskim prostorijama do otrežnjenja.
Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, uz optužni predlog, izvedena je pred Prekršajno odeljenje Opštinskog suda u Zadru.
Sud joj je nakon saslušanja odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od deset dana, nakon čega je prebačena u zatvor u Zadru.
(Kurir.rs/Index.hr)