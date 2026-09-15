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Gradonačelnica Supetra Ivana Marković (SDP) oglasila se na Fejsbuku povodom slučaja 38-godišnje žene koja se onesvestila ispred zaključanih vrata Hitne pomoći u Supetru na ostrvu Brač, a koja se sada nalazi u teškom stanju u KBC Split.

"U noći između 5. i 6. septembra, jedna stanovnica našeg ostrva srušila se ispred zaključanih vrata Hitne pomoći u Supetru. Unutra nije bilo nikoga. T1 tim hitne medicinske pomoći bio je na terenu i samo pukom srećom bio je na povratku sa druge intervencije, pa je stigao za osam minuta, kako nas je obavestio direktor hitne medicinske službe, čiji odgovor prilažem", napisala je Marković.

"Osam minuta tokom kojih je život visio o koncu", istakla je gradonačelnica Supetra, dodajući da život žene i dalje visi o koncu jer se i deset dana nakon događaja nalazi na intenzivnoj nezi KBC Split.

Poželela joj je brz oporavak i zahvalila zaposlenima u Hitnoj pomoći i svima koji rade u hitnom medicinskom prevozu.

"Šta ako se nešto dogodi meni, mom detetu, partneru, roditelju, a Hitne nema?"

Kako je upozorila, slučaj iz Supetra nije izolovan.

"Ovo je naša stvarnost", poručila je, ističući da upravo nedostatak dostupne hitne medicinske pomoći predstavlja jedan od najvećih strahova stanovnika hrvatskih ostrva.

"Šta ako se nešto dogodi meni, mom detetu, partneru, roditelju, a Hitne nema? Šta ako medicinski gliser ne može da dođe? Kako da stignemo do bolnice?", upitala je.

U takvim okolnostima, smatra ona, odgovarajuća oprema i dovoljan broj timova hitne medicinske pomoći predstavljaju pitanje života i smrti.

Kao najekstremniji primer krize zdravstvene zaštite na ostrvima navela je slučaj iz marta 2025. godine, kada je mladić sa Lastova preminuo nakon što je njegov transport do bolnice u Dubrovniku trajao više od osam sati.

"Od tada do danas nije se mnogo toga promenilo", tvrdi Marković.

"Slučajevi sa Lastova i iz Supetra nisu pojedinačni incidenti"

Napomenula je da je neposredno nakon smrti mladića sa Lastova tadašnja predsednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin sazvala sednicu na kojoj su HDZ i njegovi partneri odbili tematsku raspravu o sistemu hitne pomoći na ostrvima.

"Odbili su bilo kakvu raspravu", istakla je Marković.

"Tada smo slušali kako je zdravstvo na ostrvima odlično, kako je hitni medicinski prevoz odličan, kako nema problema, kako je slučaj momka sa Lastova izdvojeni incident", dodala je.

Nakon toga članovi vladajuće koalicije nisu se pojavili na glasanju, čime su, prema njenim rečima, sprečili donošenje zaključaka.

Prošlogodišnji slučaj sa Lastova i ovaj iz Supetra, ističe ona, nisu pojedinačni incidenti, već stvarnost sa kojom se suočavaju stanovnici ostrva.

"Oni su živi strah u srcu svakog ostrvljanina. I to je poraz ovog društva, ove države i svih koji je vode, posebno nadležnog ministarstva, jer je zdravstvena zaštita ustavna kategorija svakoga od nas", poručila je.

"Ostrvljani su prema ovim ustavnim kategorijama građani drugog ili trećeg reda, u zavisnosti od toga koliko su udaljeni od kopna", nastavila je.

"Želim konkretno da menjamo stvari"

Kritikovala je i odgovor direktora Zavoda za hitnu medicinu Lea Luetića povodom slučaja iz Supetra.

"Žalosti me ovaj odgovor direktora Hitne, gospodina Luetića. Ništa nije drugačije nego prethodnih 20 puta. Užasno me žalosti jer je iz njega jasno da promene neće biti, jer se ponovo objašnjava kako je sistem dobro organizovan i kako nema problema", rekla je.

Kao gradonačelnica i stanovnica ostrva, poručila je da želi promene i da je spremna da pomogne u njihovom sprovođenju.

"Želim da pomognem i želim da konačno konkretno menjamo stvari", naglasila je.

Navela je da je zdravstvena zaštita ustavna kategorija i da je u nadležnosti države, dok su organizacija i opremanje timova hitne medicinske pomoći u nadležnosti županija. Gradovi, dodaje, imaju ograničene mogućnosti.

Supetar se, kako navodi, trudi da finansira školovanje za deficitarna zanimanja i sufinansira pedijatra, ali ključne promene i reforme moraju da dođu sa državnog nivoa.

Kako kaže, lično je pokušavala da podstakne promene nizom amandmana kojima bi bila uspostavljena jasna koordinacija zdravstvenih i socijalnih usluga na ostrvima, kao i zakonski okvir za dugoročno planiranje.

Takav sistem obuhvatio bi Ministarstvo zdravstva i Upravu za ostrva, županije i jedinice lokalne samouprave. Navela je da njeni predlozi nisu prihvaćeni.

"Ovo se nikome više ne sme dogoditi"

"Ovo danas je apel, molba, zahtev. Jer zaista mi je mučno i žalosno što moramo ponovo da apelujemo i govorimo da ovo nije dobro", poručila je.

Smatra da je potrebno sesti za sto, razgovarati i pronaći način da se poboljša zdravstvena zaštita na ostrvima.

"I to nije sastanak na kojem ćemo uvideti problem, a njegovo rešavanje ostaviti za neki drugi put. Potreban nam je operativni sastanak sa kojeg nećemo ustati dok ne pronađemo način da poboljšamo zdravstvenu zaštitu na Braču, Lastovu i svim ostalim ostrvima. U suprotnom, uskoro na ostrvima neće biti nikoga!", upozorila je.

U tom kontekstu uputila je apel i županu Blaženku Bobanu, kojeg smatra odgovornim za organizaciju zdravstvene i hitne medicinske službe.

"Molim za konkretne predloge", poručila je.