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Osamnaestogodišnja sestra trogodišnjeg dečaka koji je teško povređen u požaru u Zadru izjavila je da je porodica godinama upozoravala nadležne službe na ponašanje dečakove 37-godišnje majke. Sa majkom, kako kaže, nije u kontaktu više od pola godine, a zajedno sa ostatkom porodice borila se da starateljstvo nad dečakom dobije otac, piše Zadarski list.

Najpre je zahvalila službama koje se bore za život njenog brata, kao i ljudima koji su pozvali vatrogasce. Objasnila je da je za zabrinjavajuće situacije često saznavala od drugih, nakon čega je sa porodicom pokušavala da podstakne nadležne da reaguju.

"Dete uz nju nikada nije bilo sigurno. Od drugih sam slušala da ga vodi po raznim kafićima i drugde, da nije na odgovarajući način zbrinuto. Sa porodicom, majčinim roditeljima i ocem deteta, borila sam se da se nešto preduzme, ali uzalud. Zvali smo i prijavljivali, ali ništa", rekla je.

"Veoma me je pogađalo kada bih čula gde majka vodi mog brata, nisam to mogla da podnesem. Dok je dete bilo sa mnom, kod oca ili kod bake i deke, bilo je dobro i zbrinuto na svaki način", tvrdi ona.

Prisjetila se i ranijeg događaja kada je majka, prema njenim rečima, ostavila dečaka, zbog čega se porodica obratila policiji i socijalnoj službi.

"I pre ovoga dogodilo se da je ostavila dete, navodno ga je zaboravila. Kako možeš da zaboraviš sopstveno dete? Mogao je da ga udari automobil, ko bi onda odgovarao? Zvali smo policiju i socijalnu službu. Rekli su da će nas pozvati i doći, ali ni to nisu učinili. Takvo odugovlačenje traje godinama", tvrdi ona.

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"Sistem je odavno zakazao"

Uverena je da je tragedija mogla da bude sprečena da su institucije pravovremeno reagovale na upozorenja porodice.

"Da se vodila evidencija i da se posao radio kako treba, dete bi sada bilo sa nama, zdravo i srećno, ništa mu ne bi nedostajalo. Sistem je odavno zakazao, to ne traje od juče, već godinama. Dobro smo poznati i sudu i policiji i Centru, ali važno je da oni o svemu vode računa. Eto, vidi se kako! Moj brat leži tamo zbog tuđe nebrige. Hvala vam na tome, ali ima Boga", poručila je.

Na kraju je govorila o zdravstvenom stanju svog brata i navela da je situacija i dalje veoma ozbiljna.

"Situacija uopšte nije laka. Dete je stabilno, ali i dalje kritično. Sada za sebe i svoju porodicu tražim samo mir, mir, mir", zaključila je.

Trogodišnjak teško povređen, uzrok požara tehnički kvar

Podsetimo, u požaru stana u Zadru teško je povređen trogodišnji dečak. Vatrogasci su ga izvukli iz zadimljenog prostora, a u trenutku izbijanja požara bio je sam.

Nakon ukazane prve pomoći u zadarskoj bolnici, dečak je u pratnji anesteziološkog tima prevezen u Kliniku za dečje bolesti u Zagrebu, gde se leči od teških opekotina drugog stepena i povreda nastalih udisanjem dima.

"Dečak je stabilno. Na odeljenju intenzivne nege prima svu potrebnu terapiju i hiruršku negu. Verujemo da će uz odgovarajuće mere intenzivnog lečenja tako i ostati. Stanje je teško, ali očekujemo dobar ishod", izjavio je dečji hirurg Rok Kralj za RTL.

Istraga o uzroku požara

Zamenik komandanta Javne vatrogasne jedinice Zadar Vladislav Krpina rekao je da je vatrogasce iznenadilo saznanje da je dete samo u stanu.

"Kada smo stigli, u stanu smo zatekli dete. Izvukli smo ga i predali Hitnoj pomoći. Bio je sam i pri svesti. Požar je izbio na kauču, koji je potpuno uništen, kao i cela ta soba. Dim se proširio na ostatak stana", opisao je Krpina.

Uviđajem je utvrđeno da je požar izazvao tehnički kvar na produžnom kablu, potvrdila je portparolka zadarske policije Ivana Grbin.

U toku je kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti.