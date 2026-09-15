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Dvadesetčetvorogodišnji Duje E. nalazi se pod strogim nadzorom lekara i policije u Opštoj bolnici Šibenik, nakon što je u noći između ponedeljka i utorka u jednom apartmanu u Šibeniku nožem ubio 28-godišnjaka i teško povredio 22-godišnju devojku.

Policija je dojavu o zločinu dobila oko 2.30 od zaposlenih u Hitnoj medicinskoj pomoći. Po dolasku na mesto događaja zatekli su beživotno telo 28-godišnjaka, koji je iskrvario od zadobijenih ubodnih rana, kao i teško povređenu 22-godišnjakinju.

Ona je sa višestrukim ranama hitno prevezena u Opštu bolnicu Šibenik, gde je njeno stanje jedno vreme bilo kritično.

Policajci su ubrzo nakon dojave pronašli i uhapsili osumnjičenog 24-godišnjaka. Policija je odmah potvrdila da je reč o osobi sa obimnim policijskim dosijeom. Šibenska policija je protiv njega prethodnih godina u više navrata postupala i podnosila krivične prijave zbog imovinskog kriminala i zloupotrebe droge.

U apartmanu se navodno odvijala narko-seansa

Duje E. je nakon napada pobegao na svoju kućnu adresu, gde su ga policajci 20 minuta kasnije pronašli teško drogiranog. Istražitelji su se jedva probili do mesta zločina jer su nameštaj i druge stvari bili razbacani i polomljeni, nezvanično saznaje portal 24sata.

Pretpostavlja se da je Duje E, inače fizički snažan muškarac koji mnogo vremena provodi u teretani, pod dejstvom droge čupao nameštaj iz ležišta.

Index je ranije danas objavio da je glavna radna verzija istražitelja da se u iznajmljenom apartmanu odvijala narko-seansa, odnosno da su i žrtve i napadač konzumirali narkotike pre nego što je došlo do napada.

Šta je tačno bio okidač za brutalni sukob tokom kojeg je 24-godišnjak potegao nož tek treba da bude utvrđeno.

Prošle godine bio u pritvoru zbog naručivanja droge sa darkneta

Prema informacijama Indexa, osumnjičeni je nakon hapšenja bio pod snažnim dejstvom droge, pa policija zbog njegovog stanja tokom jutra nije mogla da obavi razgovor sa njim niti da započne zvanično saslušanje.

Portal 24sata navodi da je u apartmanu pronađena velika količina droge, dovoljna za više desetina ljudi.

Slobodna Dalmacija objavila je da je Duje E. više puta prijavljivan zbog krađa i teških krađa, a prošle godine bio je u istražnom pritvoru zbog naručivanja droge sa takozvanog darkneta.

Biće pretresen dom osumnjičenog

Iz Državnog tužilaštva Hrvatske (DORH) saopšteno je da je županijska državna tužiteljka u Županijskom državnom tužilaštvu u Šibeniku rukovodila uviđajem, koji je sproveden u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave šibensko-kninske, nakon dojave o sumnji da su počinjena krivična dela ubistva i pokušaja ubistva.

Sudiji za istragu Županijskog suda u Šibeniku podnet je zahtev za pretres doma koji koristi osumnjičeni.

Županijsko državno tužilaštvo u Šibeniku naložilo je i obdukciju ubijenog 28-godišnjaka. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, ubijeni mladić je iz Biograda.