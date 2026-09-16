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Zadarska policija je završila krivičnu istragu nad majkom (36) trogodišnjeg dečaka koji je teško povređen u požaru stana u Zadru pre dva dana. Žena je uhapšena i predata pritvorskom nadzorniku, a policija je protiv nje podnela krivičnu prijavu nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu u Zadru.

Osumnjičena je za dva teška krivična dela - povredu prava deteta i ugrožavanje života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom. Ovim se zvanično potvrđuje da je majka ostavila trogodišnje dete potpuno samo i bez ikakvog nadzora u stanu gde je potom izbio požar.

Trogodišnji dečak je zadobio teške opekotine drugog stepena i opasne inhalacione povrede disajnih puteva od udisanja dima u požaru. Nakon što mu je ukazana prva pomoć u zadarskoj bolnici, hitno je prevezen, u pratnji anesteziološkog tima, u Dečju kliniku u Zagrebu, gde se lekari i dalje bore za njegov oporavak.

Dete je u stabilnom, ali kritičnom stanju u bolnici

Iz Klaićeve bolnice su saopštili da se dečak nalazi na odeljenju intenzivne nege i da prima svu neophodnu hiruršku negu i terapiju. Iako su povrede teške i stanje ostaje ozbiljno, lekari veruju u dobar ishod lečenja.

Požar su ugasili pripadnici Javne vatrogasne jedinice Zadar, koji su po dolasku na intervenciju bili šokirani kada su otkrili da se u zapaljenom i gusto zadimljenom stanu nalazi samo malo dete. Vatrogasci su uspeli brzo da izvuku dečaka i predaju ga službama hitne pomoći.

Policijska istraga je pokazala da je uzrok požara tehnički kvar na produžnom kablu u sobi. Vatra je prvo zahvatila kauč, koji je potpuno izgoreo, nakon čega se vatra proširila po sobi, dok je gust crni dim zahvatio ceo stan.

Sestra: Godinama smo prijavljivali, dete nije bilo bezbedno sa njom

Nakon nesreće, osamnaestogodišnja sestra povređenog dečaka se oglasila za Zadarski list, otvoreno optužujući nadležne institucije za neaktivnost i ignorisanje višegodišnjih apela porodice. Ona je rekla da više od pola godine nije komunicirala sa majkom i da se porodica uporno borila da starateljstvo nad mališanom bude dodeljeno ocu.

- Dete nikada nije bilo bezbedno sa njom. Čula sam od drugih da ga je vodila u razne kafiće i drugade, da se o njemu ne brinu kako treba. Borila sam se sa majčinim roditeljima i ocem deteta da se nešto preduzme, ali uzalud. Zvali smo i prijavljivali, ali niko ništa nije preduzeo - rekla je sestra, naglašavajući da je o dečaku bilo brige samo kada je boravio kod oca ili babe i dede.

Sestra se prisetila i ranijeg incidenta kada je majka navodno jednom ostavila dečaka samog, tvrdeći da ga je "zaboravila".

Porodica je potom alarmirala policiju i socijalne službe, ali tvrdi da niko nije došao na lice mesta niti ponovo kontaktirao porodicu, zbog čega veruju da je sistem zakazao i direktno doprineo ovoj tragediji.

Da je porodica već duže vreme bila u evidenciji, potvrdila je i portparolka Policijske uprave Zadar, Ivana Grbin, navodeći da je policija prethodno prema ženi postupala uredno i da je o svemu zvanično obavestila nadležni centar za socijalni rad.